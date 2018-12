Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat imbracat in Moș Craciun, pe nume Valery Titenko (67 de ani), s-a prabușit și a murit in fața unor copii, in timpul unei serbari la școala. Momentul șocant a fost filmat de o mama a unuia dintre copiii prezenți la eveniment. Inițial, copiii au inceput sa rada, avand impresia ca Moș Craciun…

- Acuzat pana acum in repetate randuri pentru presupuse interferențe in procesele electorale dintr-o serie de state occidentale, Kremlinul a denunțat, ieri, „amestecul” unor forțe straine, inclusiv a unui...

- O persoana a decedat in urma ranilor suferite dupa o explozie produsa miercuri la intrarea intr-un sediu al Serviciului Federal rus de Securitate (FSB), in orasul Arhanghelsk, din nord-vestul Rusiei, au transmis autoritatile, informeaza site-ul cotidianului The Moscow Times, potrivit Mediafax.Potrivit…

- In aceasta dimineata, prof. dr. Marin Burlea a incetat din viata la Institutul Regional de Oncologie Iasi. Personalitate marcanta a medicinei romanesti, prof.univ.dr. Marin Burlea impresiona prin CV-ul cu grija completat in ani de cariera, dar, mai ales, prin bunatatea si generozitatea de care a…

- Renzo Taddei, cel mai cunoscut colectionat de abtibilduri Panini din lume, a incetat din viata la varsta de 92 de ani. Batranul din Perugia detinea toate albumele editate de producatorul italian incepand din 1961, iar anul trecut a vizitat in premiera renumita fabrica.

- Un roman de 19 ani este acuzat ca a ucis cu brutalitate un italian, in provincia Ravenna. Italianul a fost lovit cu bestialitate in cap, in locuința sa și a murit intr-o balta de sange. Polițiștii italieni au strans dovezi care il incrimineaza pe roman, o cunoștința de-a victimei. Rocco Desiante (foto)…

- Roman Kartsev s-a stins din viața la varsta de 79 de ani, insa cauza morții nu a fost facuta publica. Vestea a cazut ca un traznet asupra familiei și prietenilor, care nu se așteptau la asta. Moartea actorului a fost confirmata de directoarea teatrului unde Roman Kartsev activa. Intr-un interviu pentru…