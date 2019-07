Caz şocant la Timişoara. Un bărbat a folosit o metodă crudă în tentativa de a se sinucide Potrivit polițiștilor din Timișoara, incidentul a avut loc, luni seara, pe strada Dacilor din oraș. Surse judiciare au declarat ca un barbat in varsta de 47 de ani a sunat la 112 pentru a anunța ca dorește sa se sinucida. Gestul extrem, de teama camatarilor extrem, decamatarilor Imediat, la fața locului s-au deplasat un echipaj de poliție și o ambulanța. Oamenii legii au constatat ca barbatul avea parțial buzele cusute cu sarma și mai multe taieturi pe care și le-a provocat cu un cuțit pe maini și pe piept. Timișoreanul le-a declarat polițiștilor ca a recurs la acest gest de teama ca va ramane fara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

