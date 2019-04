Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, dupa ce un cadavru a fost vazut plutind in Satu Mare, pe raul Someș, aproape de Podul Golescu. Pompierii satmareni au fost alertați cu privire la faptul ca un cadavru plutește pe raul Someș, in apropierea Podului Golescu. La locul incidentului s-au deplasat…

- Viitorul rezervelor de hrana este intr-un ”grav pericol”, din cauza numarului de specii de animale si plante care dispar cu repeziciune, se arata vineri intr-un raport al Natiunilor Unite, in contextul in care omenirea se confrunta cu nesiguranta alimentara pe fundalul cresterii numarului de locuitori,…

- Speciile cu corp moale precum paianjenii nu sunt fosilizate in roca precum animalele cu oase si dinti. De cele mai multe ori, insectele si alte vietuitoare cu corpul moale sunt descoperite in chihlimbar.

- Descoperire șocanta pe un camp din județul Satu Mare. Un barbat in varsta de 57 de ani, a fost gasit decedat in extravilanul localitații Dobra, comuna Supur. Potrivit primelor cercetari, se pare ca barbatul ar fi fost ucis de catre un porc mistreț. Barbatul a deschis focul in direcția animalului, acesta…

- Administratorul adapostului de la Prejmer, unde, in urma cu cateva zile, au fost gasite mai multe cadavre de caini, este audiat duminica seara, dupa ce a fost gasit de politisti la locuinta sa din municipiul Brasov, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, subcomisar Alina Ivan. ''In acest…

- In numai trei zile, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacau au fost zile de foc: s-au inregistrat nu mai puțin de 564 de pacienți, care s-au adresat unitații medicale pentru diferite afecțiuni. 115 dintre aceștia au fost și internați, 95 de adulți și 20 de copii. Frigul de afara a…