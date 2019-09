Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, in varsta de 22 de ani, a fost reținut, dupa ce a provocat un accident mortal pe șoseaua de centura din Roma. Tanarul a spulberat cu furgoneta pe care o conducea un carabinier care nu a avut nicio șansa. Polițistul italian se afla in afara programului și se plimba cu bicicleta pe șoseaua de…

- Actrita Florina Cercel a murit la varsta de 76 de ani, rapusa de o maladie nemiloasa- cancerul pulmonar. Paradoxal și primul soț al actriței a murit tot din cauza cancerului pulmonar. El avea 40 de ani, iar Florina Cercel 29.

- Un roman, Gabriel Razvan Pap, a fost arestat la Roma pentru ca a participat la un viol in grup petrecut intr-o discoteca din capitala Italiei. Incidentul a avut loc in noaptea dintre 18 și 19 mai. Victima, o fata etiopianca in varsta de 21 de ani, a leșinat, dar agresorii au continuat s-o batjocoreasca…

- Un pizzer roman a fost injunghiat de un coleg. Totul s-a intamplat intr-un restaurant din capitala Italiei. Romanul și colegul lui faceau pizza, iar la un moment dat, brutarul s-a enervat și a aruncat cu un cuțit in roman, potrivit ilmessaggero.it.

- Anual mor zeci de mii de femei și sute de mii de copii, totul din cauza unei boli ce apare in timpul sarcinii. Simptomele sunt adesea ignorate și gravidele iși pun viața in pericol fara sa știe. Ce este preeclampsia?

- O persoana fara adapost din orasul Genova din nord-vestul Italiei a fost amendata cu 200 de euro pentru ca a dormit in strada, a anuntat sambata o organizatie catolica de caritate, transmite dpa potrivit Agerpres. Organizatia San Marcellino, care se ocupa in special cu asistarea persoanelor…

- In Romania, sunt mulți romani care sufera de scleroza multipla – o boala autoimuna neurologica care ataca sistemul nervos central. Aceasta este o boala neurologica care afecteaza multa lume, statisticile arata ca pe glob sunt 23 de milioane de pacienți care au primit acest diagnostic. Simptomele sunt…