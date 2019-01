Stiri pe aceeasi tema

- Un omor comis cu o deosebita cruzime, rupta parca din filme de groaza, a fost descoperit recent in regiunea de sud a țarii, dupa ce o mama și-a omorat fiul, i-a ars cadavrul, apoi l-a marunțit și l-a dus cu roaba la o groapa de gunoi.

- Politistii au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul minorului in varsta de 10 ani din satul Zizin, comuna Tarlungeni, care a incercat sa se spanzure luni dumineata, fiind salvat in urma interventiei echipajului de pe ambulanta si a medicilor de la spital, informeaza purtatorul…

- Un copil de 9 ani, a fost ranit, dupa ce si-a prins piciorul in usa unui autobuz RATBV. Autobuzul se afla in stație, iar in momentul in care șoferul inchidea ușile, pentru a pleca, minorul și-a prins piciorul in ușa autobuzului. La locul incidentului s-a deplasat un echipaj SMURD și unul de Poliție.…

- O femeie de 33 de ani a fost retinuta, vineri, sub acuzatia ca l-ar fi batut pe iubitul ei cu pumnii, picioarele si obiecte de bucatarie, in apartamentul tinerei, inchiriat in municipiul Botosani, dupa ce acesta a gasit-o in casa cu un alt barbat.

- Parinții unui baiețel de 3 ani acuza o educatoare de la Gradinița cu Program Prelungit (PP) nr.15 din Focșani ca le-ar fi strans copilul de gat și ca l-ar fi tras de organele genitale. Aceștia susțin ca, in ultima perioada, copilul a revenit acasa de la gradinița trist, inhibat și nu vroia sa mearga…

- Este ancheta la gradinița din Focșani, unde o educatoare a fost acuzata ca a agresat un copil. Parinții baiatului de trei ani au facut plangere la Parchet, dupa ce au gasit urme de degete pe gatul lui.

- Polițiștii au dat de urma șoferului inconștient, care plimba un copil cu caruciorul, pe langa masina, in mers. Dupa ce Gorj Domino a prezentat imaginile in care un copil aflat in carucior este impins pe strada, de un șofer care conduce o mașina cu volan pe dreapta, polițiștii au deschis ieri o ancheta,…

- Un copil de patru ani a murit de meningita și exista risc de epidemie la o gradinița din Sinaia. Medicii sunt in alerta. Din cauza acestui deces, parinții refuza sa iși mai aduca copiii la respectiva gradința. Ancheta care a fost declanșata de urgența trebuie sa stabileasca daca este vorba despre o…