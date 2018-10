Stiri pe aceeasi tema

- Fata din Brebu a fost primita de un medic specialist, care i-a spus asistentei sa o aseze pe fata pe pat, pentru un consult. Doctorul a iesit din cabinet, iar in momentul in care s-a reintors fata deja nascuse. Copilul era bine, insa medicul a crezut ca s-a nascut mort. Dupa aproximativ 8…

- Spitalul Municipal Campina este implicat intr-un scandal fara precedent. Politistii si procurorii ancheteaza o moarte suspecta care s-a petrecut in incinta sectiei de neonatologie. Ancheta autoritatilor a fost declansata la sesizarea managerului unitatii medicale.

- Un caz șocant a avut loc in Prahova. Un bebeluș abia nascut a fost dus la crematoriu si ars. Cineva ar fi anuntat, insa, managerul spitalului, care a sesizat politia. Drama a inceput in momentul in care o tanara de 22 de ani, insarcinata in 7 luni, a ajuns la Spitalul din Campina. Fata din Brebu a…

- Cata inima sa ai ca sa faci așa ceva? Asta s-au intrebat toți cei care au vizualizat anunțul bucureșteanului care vrea sa faca un troc cu cainele lui, un yorkshire in varsta de 7 ani. Chiar daca se spune despre caini ca sunt cei mai buni prieteni ai omului, se pare ca acest lucru nu […] The post Anunțul…

- Accident șocant la Constanța! Un șofer beat a lovit un carucior in care se afla un bebeluș de șapte luni. Ca prin minune, sugarul a scapat doar cu cateva rani ușoare. A fost nevoie de intervenția Poliției pentru a-i calma pe oamenii nervoși. Accidentul s-a petrecut vineri seara, dupa ora 19:00, cand…

- Drama fara margini in lumea pescuitului! Unul dintre cei mai apreciați pescari din Romania a murit intr-un accident nautic. Laurențiu Andronic, vicecampion mondial, caștigator al ediției 2016 Cupa Rapala – Storm Valea Argovei și rodbuilder a decedat, in urma cu cateva zile, dupa ce ambarcațiunea in…

- Un alt incident șocant a avut loc in cadrul aceluiași inspectorat de Poliție de care aparținea și Adela Lepadat, femeia care și-a impușcat mama și bebelușul de șase luni, iar apoi s-a sinucis. Un agent și-a dus o colega in magazia de armament a Inspectoratului Județean de Poliție pentru a-i arata acesteia…

- Anca Lungu a adus pe lume un baiețel perfect sanatos sambata, 14 iulie. Fosta prezentatoare TV este in culmea fericirii! (Reduceri mari la jocuri PC) Anca Lungu a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Marele eveniment a avut loc sambata, 14 iulie, la o clinica din Nisa acolo unde s-a mutat cu iubitul…