- Deși la finele saptamanii trecute era anunțata ca sigura vizita in județul Vaslui a premierului Viorica Vasilica Dancila, din motive necunoscute aceasta și-a anulat deplasarea și l-a trimis in locul sau pe viceprim-ministrul Paul Stanescu.

- Accident teribil pe o șosea din Vaslui, marți seara (2 octombrie). Trei persoane au fost grav ranite, iar a patra este in coma, dupa ce un șofer beat a pierdut controlul direcției intr-o curba, autoturismul pe care il conducea rostogolindu-se intr-o rapa adanca peste 10 metri, in zona localitații Fundu…

- Gigi Becali (60 de ani) i-a invatat pe fanii FCSB-ului cu sume ametitoare, cel putin pe hartie. Finantatorul vicecampioanei viseaza ca Man, Morutan sau Coman ii vor aduce sute de milioane de euro cand vor pleca in strainatate, dar e readus cu picioarele pe pamant de Cornel Dinu...

- MAI RAU CA LA TELEORMAN…Un lucrator social din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, Daniel Chiru, a castigat procesul impotriva institutiei, care in luna mai i-a desfacut contractul de munca pe motive disciplinare. Daniel Chiru, unul din membrii PSD…

- Un barbat din municipiul Barlad, judetul Vaslui, este acuzat ca si-a agresat sotia cu care se afla in proces de divort si a incercat sa o violeze in prezenta celor sase copii. De bataile sotului violent nu au scapat nici una dintre fiice, o adolescenta de 15 ani, dar nici soacra.

- Desfasurarea celui mai mare steag al Uniunii Europene din Romania, in orasele Moldovei are ca semnificatie faptul ca regiunea Moldovei sustine implementarea valorilor europene in Romania si respectarea principiilor ce stau la baza acestora. Evenimentul se va incheia cu predarea stafetei steagului, la…

- Un elev de clasa a XI-a de la Colegiul ”Gheorghe Rosca Codreanu” Barlad, din judetul Vaslui, a cules laurii celei de-a 25 editii a Concursului National de Proiecte IT&C InfoEducatie 2018, una dintre cele mai titrate competitii dedicate elevilor cu aptitudini in domeniul informaticii.