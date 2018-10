Stiri pe aceeasi tema

- Melissa Gentz, in varsta de 22 e ani, o studenta din Brazilia la Universitatea de Sud din Florida, a fost batuta cu bestialitate de logdnicul ei Eric Bretz, in varsta de 25 de ani, pe 23 septembrie, in SUA. Motivul este de-a dreptul halucinant: iubitul a batut-o dupa ce tanara a aratat prea mult intr-o…

- Melissa Gentz a publicat pe Instagram o fotografie in care apare cu decolteu. "Mi-a spus ca femeile care au iubiți nu pot sa publice fotografii in care iși arata sanii", a marturisit tanara. Melissa și Eric erau impreuna de trei luni de zile, iar incidentul teribil a avut loc pe 23…

- O studenta braziliana in Florida a fost batuta salbatic de logodnicul sau numai pentru ca a postat pe Instagram o poza mai decoltata! Melissa Gentz , 22 de ani, și-a facut publica drama și a dezvaluit urmele teribilei agresiuni suferite, impartașind povestea cu cei 220.000 de fani ai sai . ...

- ”In opinia mea, declarațiile comisarului pentru Buget, domnul Gunther Oettinger, trebuie puse in contextul negocierii bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Romania este, prin vocile celor care o reprezentam la Bruxelles, unul dintre cei mai duri negociatori in aceasta privința, iar…

- O tanara de 21 de ani, insarcinata, a fost gasita moarta, noaptea trecuta, in spatele unor ghene de gunoi din cartierul Viisoara din Bistrita, conform Bistriteanul.ro.Din primele informatii trupul victimei era devorat de animale. Potrivit anchetatorilor, victima este o tanara de 21 de ani care locuia…

- O femeie care lucreaza ca bucatareasa la o terasa din Iasi a fost injunghiata in piept si in brat, vineri seara, de fostul sau concubin, chiar in local. Femeia a fost transportata la spital, iar agresorul, care fugise, a fost prins de politisti si dus la audieri.Ziarul de Iasi scrie ca incidentul…

- Julian Nagelsmann (31 de ani), antrenorul lui Hoffenheim, șocheaza prin explicațiile date refuzului de a semna cu Real. "Cine și-ar inchide telefonul daca te cauta Madridul? Nu exista FC Univers și nici club mai mare ca Real. Oferta a venit insa prea devreme. Am 30 de ani, o poziție confortabila și…

- Iulia Papp e un barbat in varsta de 38 de ani din Gherla care, marti, 10 iulie, s-a prezentat la I.M.L. Cluj pentru a-si scoate certificat medico-legal, dupa o bataie incasata in fata blocului, de la doi agresori, tata si fiu, care l-au “extras” chiar din fereastra si apoi l-au tocat marunt