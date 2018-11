Stiri pe aceeasi tema

- Mai este puțin și se implinește un an de la moartea soților Anda și Bogdan Maleon, care au fost gasiți morți in casa lor, chiar in ziua de Craciun. Dupa toate aceste luni, circumstanțele exacte ale morții lor sunt inca un mare mister.

- Au trecut prin momente dramatice in urma cu un an de zile, cand și-au pierdut patru copii in urma unui accident teribil ce s-a produs la trecerea de nivel cu calea ferata, in Viișoara, iar acum judecatorii au decis cați bani vor primi parinții ca daune morale.

- Rasturnare de situatie in cazul Alinei Stiube, invatatoarea din comuna Tinca, Bihor, care a murit la inceputul lunii octombrie in urma unei intoxicatii misterioase. Sotul femeii, care a fost externat dupa doua saptamani de spitalizare, ar putea fi acuzat de omor, scrie observator.tv.Alina…

- Cetateanul roman retinut in cazul asasinarii ziaristei Victoria Marinova nu este considerat suspect, informeaza Mediafax.Cetateanul roman retinut in cazul asasinarii jurnalistei bulgare Victoria Marinova nu este considerat deocamdata suspect, anunta Politia din orasul Ruse. Citește…

- A vrut sa faca un bine, dar a platit cu viața. Soțul a facut macabra descoperire. Robin Conway, o femeie de 64 de ani din Maryland (SUA), iubitoare de animale, a adoptat in urma cu doua saptamani un caine din rasa pitbull. A vrut sa faca un bine, dar a platit cu viața. Dupa atac, cainele au fost eutanasiat…

- Cazul batranei de 82 de ani, din comuna damboviteana Produlesti, accidentata de o masina in urma cu o luna, este tot mai dramatic. In lipsa unei deschideri spre dialog a membrilor familiei, femeia a fost din nou trimisa in locuinta sa, o casa aflata intr-o stare avansata de degradare, dupa ce spitalul…

- Cei doi locuiau intr-o casa din oraș, iar batranul nu mai fusese vazut de cateva zile. Cea care a dat alarma a fost postarita care a mers la locuința celor doi pentru a le da pensia. Ea a anuntat vecinii care au sunat la politie. Batranul de 89 de ani, a fost gasit fara suflare intr-un fotoliu,…