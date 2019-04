Femeia, cunoscuta sub numele de Fatma B, avea 16 ani cand a ucis copilul la domiciliu in Gaziantep, Turcia. Fatma a pastrat trupul neinsuflețit intr-un frigider timp de trei zile, iar apoi la pus pe fratele sau mai mic, Mehmet sa il ingroape. Incidentul care a avut loc acum șase ani dupa ce a avut o relație cu șeful unei fabricii de textile. Fratele ei, acum in varsta de 20 ani a raportat recent poliției infracțiunea comisa atunci. Mass-media locala spune ca tanarul nu a reușit sa traiasca cu vina. Poliția a lansat acum o investigație privind incidentul.

Oficialii au confirmat ca Mehmet…