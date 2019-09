Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, cazul lui Florinel, un copil sarman din Murgeni, județul Vaslui, a starnit un val de revolta. Micuțul s-a stins din viața, dupa ce a așteptat mai bine de jumatate de ora pe carosabil, fara ca nimeni sa intervina. Fusese lovit de o autoutilitara in timp ce traversa strada și in loc…

- Un barbat de 51 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viața dupa ce și-a ucis amanta și i-a ars corpul, timp de trei zile. Leslie Khoo Kwee Hock, din Singapore, a strangulat-o pe amanta sa, o tanara de...

- Caz socant in Bihor! Roman Lingurar si-a ucis fiul in varsta de 18 ani, in urma unui conflict spontan. Adus in fata instantei, barbatul a cerut sa fie lasat sa participe la inmormantarea acestuia. Decizia judecatorului a starnit un val de controverse.

- Fuego a transmis un mesaj dupa moartea binecunoscutei actrițe Florina Cercel. Fuego s-a intalnit de curand la filmari, cu regretata artista Florina Cercel. "Șocant și trist! Acum cateva luni, probabil in ultima apariție TV, la TVR 2, la “Drag de Romania mea!” am zambit impreuna, am povestit, am premiat-o…

- Caz cutremurator petrecut in Ilfov! Un tanar, in varsta de 25 de ani, și-a omorat cu bestialitate sora victimei, apoi i-a aruncat trupul in mașina unor muncitori. Inițial, s-a crezut ca tanara a fost ucisa de un client, ea lucrand ca escorta.

- O australianca din Sydney a fost arestata fiind banuita ca și-a ucis mama, a decapitat-o și a depus capul pe aleea care duce spre casa vecinilor, transmite BFMTV. Crima a fost savarșita sub privirile unui copil de 4 ani. Trupul victimei de 57 de ani a fost gasit sambata seara de catre polițiștii care…

- O cunoscuta avocata, care a fumat in avion și a jignit echipajul de bord, a murit la numai cateva zile dupa ce fusese eliberata din inchisoare. Simone Burns, in varsta de 50 de ani, s-ar fi sinucis in Beachy Head, din Anglia. Avocata fusese eliberata, dupa ce a stat 6 luni in inchisoare, fiind…

- In centrul Capitalei a avut loc un incident șocant intre un caine din rasa Amstaff, lasat liber, și un alt caine, aflat cu stapana sa la plimbare, in lesa. Elisabeta Badea, campioana a Romaniei la popice, a postat imagini cu momentul. Proprietara cainelui aflat in lesa s-a luptat pentru a-l salva pe…