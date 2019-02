Stiri pe aceeasi tema

- Copilul emaciat cantarea putin peste 3,8 kg atunci cand a fost descoperit de autoritati, cu aproape 500 de grame mai putin decat la nastere, transmite New York Post. Julia French (20 de ani) si partenerul ei, Robert Buskey (31 de ani), sunt acuzati de neglijarea copilului. Micutul se afla acum intr-un…

- Scandal de amploare in Statele Unite. Bijan Rafiekian, partenerul de afaceri al lui Michael Flynn, fostului consilier pe probleme de securitate al presedintelui Donald Trump, si omul de afaceri turc, Ekim Alpetkin sunt judecati in Virginia.

- Cei trei barbati, in varsta de 20 de ani, apartinand aceleiasi familii, sunt acuzati ca au facut inregistrari video in care jurau credinta Statului Islamic si mentionau un posibil atac in Statele Unite daca unul dintre ei ar fi fost impiedicat sa calatoreasca pentru a se alatura grupului jihadist.…

- Trei americani de origine kenyana au fost acuzati de conspiratie in vederea sustinerii gruparii Statul Islamic (SI), dupa ce au fost arestati pe un aeroport din Michigan (nordul SUA), potrivit unui document judiciar depus marti la o instanta federala, relateaza AFP. Cei trei barbati, in…

- Trei americani de origine kenyana au fost acuzati de conspiratie in vederea sustinerii gruparii Statul Islamic (SI), dupa ce au fost arestati pe un aeroport din Michigan (nordul SUA), potrivit unui document judiciar depus marti la o instanta federala, relateaza AFP. Cei trei barbati, in varsta…

- Nancy Pelosi, unul dintre liderii Partidului Democrat din Statele Unite, a refuzat sa excluda posibilitatea suspendarii din functie a presedintelui Donald Trump, un politician republican, sau a inculparii acestuia dupa finalizarea anchetei privind ingerintele ruse, relateaza

- O invațatoare din New York, Statele Unite ale Americii, este in centrul unui scandal imens, dupa ce mai mulți parinți s-au plans ca le-a spus copiilor de șase ani ca ”Moș Craciun nu exista, iar cadourile sunt cumparate de catre parinți și puse sub brazi”.