- La peste 40 de kilometri de Iasi, chiar la marginea drumului european, exista o suprafata de teren unde se pot vedea sute de mii de fire verzi ce au rasarit din pamant ca ghioceii. Aici a plantat usturoi, pe aproape...

- Sute de copii romani traiesc in Spania fara sa aiba documente si cetatenie. Sunt copii proveniti din parinti romani, care stau in centre de primire sau sunt crescuti de asistenti sociali si carora tara de adoptie ar fi dispusa sa le acorde cetatenie potrivit digi24.ro.Ei nu au drepturi si…

- Doi romani deghizati in politisti au fost prinsi in Spania, in timp ce incercau sa fure o jumatate de milion de euro. Cei doi faceau parte dintr-o banda de sapte talhari care jefuiau afaceristi si traficanti de droguri.

- O banda de interlopi romani a fost anihilata in Spania. Acestia i-au inspaimantat pe locuitorii din cateva orase, unde au aruncat in aer bancomate cu un explozibil numit "Mama lui Satan", folosit de obicei in atacurile date de jihadisti.

- BLANDUL PASTOR ….Familia unui barladean, Nelu Giani Spataru, de 43 de ani, mort in Spania pe 1 februarie, a primit acceptul Episcopului de Husi, PS Ignatie, de a-l inmormanta crestineste, desi acesta a fost incinerat in Spania. Fiul lui Giani, student in anul IV la Facultea de Medicina din Iasi, a dorit…

- Garda Civila spaniola a anuntat vineri confiscarea unei cantitati record de 2.700 de kilograme de marijuana de contrabanda, intr-o operatiune ce a dus la arestarea a 25 de persoane in diverse zone din tara, tr...