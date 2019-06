Stiri pe aceeasi tema

- Animalul a fost reperat initial duminica seara in zona industriala Talnakh, situata la nord-est de Norilsk, cautand de mancare in pubele. Imaginile cu animalul vizibil epuizat au facut ocolul retelelor de socializare din Rusia. Este vorba despre o femela de circa un an, care cantareste…

- Un urs polar infometat a fost observat cautand mancare in pubelele de la periferia orasului industrial Norilsk din regiunea arctica rusa, la peste 800 de kilometri departare de habitatul sau obisnuit, au indicat marti autoritatile locale, citate de AGERPRES.Imaginile cu animalul vizibil epuizat…

- Un urs polar gigantic a strabatut aproximativ 1.500 de kilometri pe jos pentru a cauta mancare. Ursul infometat plecat din Siberia și a ajuns in orașul Norilsk. Este prima data cand un urs polar a...

- Un barbat din Rusia a comis o fapta strigatoare la cer! Acesta și-a incendiat amanta, dupa care i-a aruncat ramașițele intr-o fantana, dupa ce femeia l-a amenințat ca ii va povesti soției sale totul despre idila lor.

- Accident infiorator la haltere. Un tanar halterofil care a participat de curand la o comeptiție din Rusia, nu a gestionat cum trebuie o ridicare a unei haltere cu o greutate de 250 de kilograme, motiv pentru care sanatatea sa a avut de suferit. Yaroslav Radoshkevich are 20 de ani și a suferit…

- Moscova considera ca acordul ar trebui mentinut insa poate fi salvat doar prin efortul tuturor semnatarilor, a informat Putin la o conferinta de presa dupa ce s-a intalnit cu presedintele austriac Alexander van der Bellen. „Rusia nu este o echipa de pompieri, nu putem merge sa salvam totul", a precizat…

- Tactica de razboi si echipamentele militare au evoluat atat de mult in ultimii ani incat chiar si o iarna aspra - protectorul traditional al Rusiei - nu mai este o piedica pentru un potentialul inamic.

- Pentru aducerea aurului in tara nu este nevoie de o lege, ci doar de acordul Parlamentului, iar pentru acest lucru nu trebuie schimbata Legea Bancii Nationale, a declarat, marti, intr-un briefing de presa, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. "Nu pot să am decât opinia Consiliului de Administraţie.…