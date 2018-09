Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant intr-un sat din raionul Orhei, Republica Moldova. Un baiețel de 10 ani a fost injunghiat de mama lui, in timpul mesei. Scenele șocante s-au desfașurat sub ochii bunicii micuțului. Din primele informații, se pare ca femeia sufera de o boala mintala, atacandu-l pe baiat in timpul unei crize.…

- Ametit bine de aburii alcoolului, un individ suparat ca a fost gonit de la o nunta si a varsat nervii pe un cal legat. Animalul apartinea unuia dintre nuntasi si a murit la scurt timp dupa incident. Conform procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, individul a injunghiat…

- Președintele PL, Mihai Ghimpu, susține ca urmatoarele alegeri parlamentare care urmeaza sa aiba loc în luna februarie 2019 vor fi complicate. Aceasta pentru ca vor fi organizate în baza sistemului de vot mixt. Declarația a fost facuta în cadrul emisiunii „Moldova în…

- Principalul candidat în alegerile prezidentiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a fost ranit în urma unui atac cu cutit, în timpul unei manifestatii electorale desfasurate în orasul Juiz de Fora, a relatat joi presa locala, citata

- Președintele Igor Dodon se declara deschis sa efectueze o vizita de lucru sau oficiala in Statele Unite ale Americii, in timpul cel mai apropiat, pentru aprofundarea dialogului in interesul cetațenilor ambelor state. Intențiile au fost exprimate in cadrul unei intrevederi cu ambasadorul SUA in Republica…

- Incident socant intr-o piata din Ploiesti, un barbat a fost injunghiat in piept si se afla im soc hemoragic, scrie realitatea.net.Suspectul a fost prins la scurt timp dupa comiterea faptei si a fost dus la Politie, pentru audieri.

- Pachetul de legi care vizeaza „mica reforma fiscala”, adoptat de Parlament, este salutat si de Asociatia Patronala „Asociatia Nationala a Restaurantelor si a Localurilor de Agrement din Republica Moldova”. „Salutam noile masuri care prevad, de exemplu,…

- Facundo Espindola a murit la varsta de 26 de ani, fiind injunghiat in fata unui bar din Buenos Aires. Incidentul s-a petrecut duminica, la 6:30 dimineata, ora locala. Unul dintre agresori este Nahuel Oviedo, atacant la San Telmo, el si complicele sau fiind retinuti acum de politie.