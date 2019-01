Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a stat internat mai bine de doua luni la Spitalul Județean din Ploiești a murit in condiții suspecte. Rudele decedatului suțin ca batranul a fost scapat de pe targa direct in cap, lovitura care i-a fost fatala. Pacientul, Nicolae D., de 71 de ani, din Cocoraștii Misli, a fost internat…

- Un echipaj SMURD din Baia Mare a fost solicitat sa intervina in cazul unui barbat de 62 de ani. Acesta se afla la o clinica privata din Baia Mare, unde ajunsese insotit de fiul sau. Imediat ce a ajuns la clinica, el a decedat.

- Un barbat de 69 de ani, din localitatea Matasari, Gorj, a murit, luni, 10 decembrie, pe masa de operatie a Sectiei de Ortopedie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu. Acesta suferise degeraturi la ambele picioare. Inainte de ajunge la spitalul din Targu Jiu, batranul a stat timp de trei…

- O descoperire macabra a fost facuta in localitatea botosaneana Calinesti, unde un barbat si o femeie au fost gasiti morti de frig in propria casa, informeaza Antena3.ro. Cea care i a descoperit fara suflare a fost chiar fiica uneia dintre victime care a si alertat imediat autoritatile.La fata locului…

- Un barbat din Ploiesti, trimis in judecata si condamnat de instanta de fond pentru violarea vietii private, dupa ce a montat pe telefonul fostei concubine un GPS cu ajutorul caruia a monitorizat deplasarile femeii, a fost achitat de ICCJ, care a considerat ca faptele inculpatului nu intrunesc elementele…

- Un barbat de 34 ani, din Campina, este principalul suspect al amenintarii cu bomba de la Spitalul Judetean si un supermarket din municipiul Ploiesti, acesta fiind ridicat si condus miercuri la sediul IPJ Prahova pentru audieri, informeaza reprezentantii Politiei. "In urma activitatilor desfasurate,…

- Cristian Lazar este procurorul care a emis neinceperea urmaririi penale intr-un dosar de conflict de interese care il viza pe Klaus Iohannis! Antena 3 a difuzat, luni seara, o informație conform careia pe cand era procuror la Timișoara a facut un accident de mașina.Antena 3 dezvaluie ca Lazar…

- Un om a murit si alti patru au fost raniti, sambata, in accidentul produs in localitatea argeseana Lunca Corbului, eveniment rutier in care a fost implicat un autocar, informeaza AgerpresConform datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, un barbat…