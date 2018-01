Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de opt luni a fost violat iar presupusul agresor ar fi chiar varul fetiței, relateaza BBC. Fetița este în stare critica și a fost internata duminica la un spital din capitala Delhi. În acest caz, a fost arestat un barbat de 28 de ani, un var al victimei. Violul…

- Doua femei banuite de comiterea unor infractiuni de rele tratamente si lipsire de libertate asupra unei minore, cercetate de politistii constanteni Potrivit IPJ Constanta, politistiii din cadrul Postului de Politie Cumpana cerceteaza doua femei, de 24, respectiv 51 de ani, din localitatea Cumpana, sub…

- Valentin Popa s-a nascut pe 12 iulie 1964 si este profesor universitar doctor inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor in 1989. Din 2009 pana in prezent a fost conducator de doctorat pentru domeniul sau, potrivit news.ro. Este profesor universitar din 2005 si…

- O inregistrare video in care Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, face numeroase greseli de limba a aparut in mediul online la cateva ore de la anuntul privind includerea sa in Guvernului Dancila. Rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava vorbeste despre ”pamblica”…

- O fetița de patru ani din Florida a avut parte de un final tragic în încercarea ei de a gasi niște dulciuri. Copila se afla la bunici și a cautat prin toata casa niște bomboane. Amintindu-și ca bunica ei le ține de regula în poșeta, s-a gândit sa încerce…

- Caz de o violența ieșita din comun in județul Iași, unde o femeie insarcinata a fost batuta pana cand a nascut.Bebelușul aflat in pantece se afla sub atenta supraveghere a medicilor deoarece a venit pe lume la șapte luni și cantarește puțin peste un kilogram.

- Anunțul ca o mamica a murit dupa ce a nascut la maternitatea ISIS a cutremurat Constanța. Noi detalii ies la iveala, menite sa faca lumina în acest caz. Mamica se afla la cea de-a doua sarcina. Dupa ce pe primul copil l-a nascut prin cezariana, pe cel de-al doilea a ales sa-l nasca natural,…

- Caz șocant in orașul Amara, petrecut in urma cu o saptamana. O fetița de 10 ani a fost agresata pe strada, in timp ce se intorcea de la școala, de un barbat cunoscut cu probleme psihice in varsta de 52 de ani, din localitate. Agresorul se afla acum internat in Spitalul de Psihiatrie «Sapunari» din Calarași.…

- S-au scurs clipe de groaza intr-o familie din localitatea Nicolae Balcescu, judetul Constanta. O femeie insarcinata a mers la toaleta din curte si a nascut. Femeia a scapat copilul in hazna si, ingrozita ca micutul pe care l-a purtat in pantece ar putea sa moara, a sunat imediat la 112.

- Cu pruncul la piept, Andreea isi leagana si ea durerea in... surdina. La doar 19 ani, fata se simte bantuita si haituita de propriul barbat. Omul cu 17 ani mai in varsta decat ea, omul care, acuza tanara, i-ar fi transformat viata in cel mai oribil cosmar.

- O femeie care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia a nascut acasa un copil prematur, dupa ce a fugit din unitatea medicala. Tanara, in varsta de 29 de ani, a ajuns acum la Spitalul Matei Bals din Capitala, deoarece a fost diagnosticata cu rujeola.

- Bucurie mare in viata cuplului Misty-Keo! Artista a nascut in mare secret! Frumoasa cantareata a adus pe lume o fetita frumoasa si sanatoasa, la o clinica privata din Capitala! Surse din preajma cuplului sustin ca Alexandra Pavel a ajuns la un spital privat din Bucuresti in perioada Sarbatorilor de…

- Mii de pakistanezi au manifestat joi pentru a cere sa se faca dreptate in cazul unei fetite de 8 ani care a fost violata, omorata si apoi aruncata la gunoi, relateaza agentia DPA. Tineri din scoli, colegii si universitati s-au alaturat unor militanti ai societatii civile si avocati la protestele…

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul a avut loc, joi, pe B-dul Revolutiei din Arad, in fata Teatrului ...

- Fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, critica in termeni duri propunerea de lege privind transplantul uman. Voiculescu spune ca PSD, in plin scandal legat de modul in care se fac transplanturile in Romania , a elaborat un proiect care este “exact pe dos” fața de reglementarile din celelalte…

- Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el. Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el.

- Un barbat aflat la volanul unei camionete a reușit sa loveasca 7 pietoni, in doua localitați. O fetița de 14 ani este in stare grava. Martorii susțin ca șoferul era beat.UPDATE Șoferul este minor

- O copila de 7 ani, din judetul Galati, a fost batuta cu bestialitate de catre tatal sau, care a lovit-o in mod repetat cu o coada de topor in abdomen. Fata a ajuns in stare extrem de grava la spital, unde medicii au fost nevoiti sa-i scoata splina, astfel ca fata va ramane internata circa 50 de zile.…

- Daca la Satu Mare primul nou-nascut din acest an a fost un baiețel (Vasile), la Carei este o vorba despre o fetița (Szofia). Szofia s-a nascut marți, 2 ianuarie, la Spitalul Municipal din Carei, și are o greutate de 3500 de grame. Parintii fetiței sunt din Valea lui Mihai.

- O fetita de 13 ani din Baia Mare a nascut acasa, singura, in prezenta fratelui ei de 10 ani. Copila a ramas insarcinata in urma unui viol, insa nu a spus nimanui, de teama „sa nu fie certata”. Agresorul este un recidivist de 36 de ani, pe care politia l-a identificat. Pentru a proteja identitatea minorei,…

- Un baietel a venit pe lume la Maternitatea Targu Jiu chiar in ziua de Craciun, pe 25 decembrie. Bebelusul a cantarit la nastere 4,050 kg. Parintii sunt din Targu Jiu. Pentru ca micutul s-a nascut in sfanta zi a Nas...

- Rudele si prietenii uneia dintre supravietuitoarele tragediei din judetul Brasov, petrecuta in weekend, au lansat un apel disperat pe internet. Copila de cinci ani, care e in stare grava, are nevoie urgenta de sange si ii implora pe cei care au grupa de sange B III sa mearga sa doneze pentru ea. Va…

- Revoltator! O inregistrare video cu o fetita de aproximativ 3 ani pusa sa fumeze si sa bea dintr-un pahar, „ca oamenii mari“, „ca barosanii“, a intrat in atentia Politiei Tulcea. Cazul a fost semnalat Postului de Politie Niculitel.

- Doi francezi sunt acuzați ca și-au ucis bebelușul, dupa ce i-au pus antidepresive și calmante in lapte. Cei doi ar fi vrut astfel sa-l faca pe copil sa se opreasca din plans, relateaza Daily Mail. Delphine Niepceron (27 de ani) și Cyrille Le Got (43 de ani) sunt judecați acum pentru moartea fetiței…

- Un medic oncolog a povestit o intamplare dureroasa, din experienta sa profesionala. Dr. Rogerio Brandao a relatat marturisirea emotionanta a unei fetite bolnava de cancer in faza terminala.

- Ancheta care vizeaza un spital și doi medici, dupa o întâmplare de-a dreptul bizara. Cazul a stârnit un val de revolta în India, iar ministrul Sanatații a amenințat cu închiderea spitalului, dupa ce un bebeluș declarat mort s-a trezit în drum spre…

- O studenta din China, care a nascut în secret, în camera de camin. Tânara în vârsta de 19 ani nu își dorea copilul. Dupa ce a nascut, a aruncat bebelușul pe geamul camerei de camin în care locuia. „Copilul a fost înfașurat într-o…

- Jan s-a casatorit cu Monica, o tânara din Indonezia, în 1993. Au avut de întâmpinat câteva greutati când a venit vorba de acte si asta deoarece autoritatile belgiene erau suspicioase cu privire la identitatea Monicai. Într-un final, le-au aprobat…

- O studenta din China, care a nascut in secret, și-a aruncat copilul de pe geamul camerei de camin in care locuia. Copilul a fost gasit mort pe o alee fiind invelit intr-o patura, scrie Daily Mail. Mama, in varsta de 19 ani, studiaza la Colegiul de Inginerie Xi’an din nord-vestul Chinei și se pregatește…

- Caz tulburator in Italia! O romanca de 29 de ani a fost ținuta captiva și a fost violata timp de zece ani de un italian in varsta de 52 de ani. In acest timp, femeia a nascut doi copii, fara sa primeasca asistența medicala, scriu jurnaliștii de la Corriere della Sera, potrivit realitatea.net Situația…

- O tanara din showbizul romanesc a devenit mamica unei fetite in mare secret. Aceasta a decis sa faca pubilc marele anunt si a postat o fotografie chiar cu bebelusul pe o retea de socializare.

- Un caz socant a fost descoperit intamplator in Italia de carabinieri. O tanara din Romania, in varsta de 29 de ani a fost sechestrata si violata timp de zece ani de un italian in varsta de 52 de ani, informeaza Realitatea.net. In acest timp, femeia a nascut doi copii, fara sa primeasca asistenta medicala,…

- Caz cutremurator de sclavie, caruia i-a cazut victima o românca. O tânara de 29 de ani a fost ținuta captiva și a fost violata timp de zece ani de un italian în vârsta de 52 de ani.

- Caz socant la Spitalul de boli infectioase din Iasi. O femeie de 23 de ani a fost injunghiata in salonul unde era internata alaturi de fetița ei, bolnava de rujeola. Agresorul este chiar fostul...

- Unul dintre artistii de la noi traieste de ceva timp unul dintre cele mai frumoase sentimente din lume. Sotia lui i-a daruit un copil, iar venirea pe lume a micutului s-a facut in mare secret. Bebelusul s-a nascut in urma cu cinci luni, dar doar apropiatii stiau despre bucuria cantaretului roman. Azi…

- Tatal fetitei, pasionat de motoare, a murit cu putin timp inainte ca micuta sa se nasca, iar de cand a venit pe lume, fetita a reusit sa aduca alinarea in sufletul mamei sale, potrivit Daily Mail. Mai exact, micuta a fost surprinsa in timp ce doarme si zambeste alaturi de lucrurile care candva…

- O clipa de neatenție putea sa fie fatala pentru un copil din Norvegia. Acesta a traversat fara sa se asigure, fiind la un pas sa fie calcat de un camion. Din fericire, șoferul a reușit sa franeze in ultimul moment. O camera instalata la bordul altei mașini a surprins incidentul teribil. In imagini se…

- O fetita in varsta de opt ani este condamnata la moarte de proprii parinti. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai refuza tratamentul de chimioterapie si nu accepta sa o opereze la plamani.

- Tatal s-a trezit la usa cu vecinul din apartamentul de dedesubt, care l-a luat la bataie cu o bata. Agresorul nu s-a potolit pana nu a rupt bata pe spinarea vecinului. "Abia dupa ce-am deschis l-am vazut ca tine in mana o bata. Prima data ne-a injurat si apoi a lovit, direct. L-am blocat la…

