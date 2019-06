Stiri pe aceeasi tema

- Sugarka, fiica celebrei Kinga Sebestyen, a reușit sa slabeasca peste 60 de kilograme urmand programul mamei sale, Fat Burning. Tanara in varsta de 24 de ani ajunsese la greutatea de 120 de kilograme cand a decis ca este nevoie de o schimbare radicala in ceea ce privește stilul sau de viața. Astfel,…

- Ministrul de Interne a declarat ca polițiștii și jandarmii identifica persoane și „vizualizeaza imaginile” surprinse in timpul contramanifestațiilor la mitingurile PSD pentru a sesiza Parchetul. Carmen Dan susține ca violențele au escaladat in timpul campaniei pentru alegerile europarlamentare, motiv…

- Un talhar care, la sfarsitul saptamanii trecute, a atacat un pensionar in scara unui bloc din Oradea a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost prins de un politist care a auzit din strada stigatele de ajutor ale victimei si a fugit ca sa-i sara in ajutor.

- Un talhar care, la sfarsitul saptamanii trecute, a atacat un pensionar in scara unui bloc din Oradea a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost prins de un politist care a auzit din strada stigatele de ajutor ale victimei si a fugit ca sa-i sara in ajutor.

- UPDATE: “Barbatul cercetat pentru viol a fost prezentat instantei, care a dispus arestarea sa preventiva pentru 30 de zile”, a mai spus Florina Metes. Caz socant in judetul Maramures, mai precis in Ruscova, unde un barbat si-a violat propria fiica, in varsta de 12 ani. Acesta a fost retinut pentru 24…

- O fetita de 8 ani, din comuna Baita, judetul Hunedoara, a fost violata de un adolescent in varsta de 16 ani, din aceeasi localitate, victima fiind internata apoi in Spitalul Judetean de Urgenta Deva, in timp ce agresorul a fost retinut de politie pentru 24 de ore pentru a fi prezentat in fata magistratilor.,…