Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș a fost gasit mort intr-un parc din municipiul Miercurea Ciuc, polițiștii fiind sesizați la numarul de urgența 112 de catre o femeie din localitate. Cadavrul era acoperit, transmite Mediafax.Bebelușul gasit mort sambata in spațiul de joaca din Miercurea Ciuc era acoperit cu un material…

- Un bebelus a fost gasit mort intr-un parc din municipiul Miercurea Ciuc, politistii fiind sesizati la numarul de urgenta 112 de catre o femeie din localitate. Cadavrul era acoperit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Incident socant intr un cartier din Miercurea Ciuc, intre blocuri, pe terenul de joaca al copiilor. O fetita de 9 ani a gasit langa o banca, pe jos, abandonat, un nou nascut mort, acoperit cu o carpa, scrie Observator TV.Cadavrul a fost descoperit de copila de numai 9 anisorti, care si a alertat mama.…

- O femeie de 49 de ani a fost incatușata de polițiștii din Tokyo, dupa ce și-a lasat bebelușul mort intr-un dulap cu fise timp de cinci ani. Ea s-a predat singura autoritaților, spunand ca nu a putut sa se desparta de copilul ei care a decedat la naștere, relateaza jurnaliștii de la New York Post. […]…

- Caz revoltator in Rusia! O mama adolescenta și-a lasat copilul singur in casa timp de o saptamana. Viktoria Kuznetsova (17 ani) s-a plans ca micuțul nu o lasa sa doarma noaptea și ca nici nu mai putea sa iasa in oraș cu prietenii ei. Viktoria a devenit mama la 16 ani. Deși s-a decis sa […] The post…

- Caz demn de scenariul unui film de groaza, la Ploiești! Un hoț care a patruns intr-o locuința din municipiu a fugit val-vartej la Poliție, dupa ce in casa a gasit cadavrul unei persoane, aflat in stare avansata de putrefacție. Locuința de pe str. Horia, din Ploiești, a fost luata in vizor de un individ…

- Descoperire macabra in Iași! Cadavrul unei adolescente de 16 ani a fost gasit, in timpul nopții de vineri spre sambata (21 iulie), pe camp, la aproximativ trei kilometri de localitatea ieșeana Halaucesti. Polițiștii au deschis o ancheta, existand indicii ca moartea fetei a fost una violenta. Polițiștii…