- Un adolescent de 17 ani a fost reținut de polițiștii din Constanța pentru viol, el fiind acuzat ca a abuzat de o fetița de 6 ani. Polițistii din Constanța au informat, joi, ca miercuri dupa-amiaza au fost sesizați de catre o femeie în vârsta de 39 de ani din orașul Constanța ca, în…

- Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana, iar vestea a venit ca un trasnet atat asupra familiei, cat și asupra celor care o indragesc pe artista. Andreea Balan a povestit, intr-un interviu la Antena 1, despre ce s-a intamplat in momentul in care a nascut-o…

- O fetița de 11 ani din statul Maryland, SUA este acuzata de omor, dupa ce a agresat un bebeluș de care trebuia sa aiba grija. Baiețelul de un an a fost grav ranit și a murit dupa patru zile la spital.

- Moderatoarea emisiunii "Te iubesc de nu te vezi", de la Antena Stars, a afirmat ca nu și-ar dori sa nasca in acest weekend. "Eu ma grabesc un pic ca in noaptea asta nu se știe. Am vorbit cu doctorița mea și mi-a zis ca sambata și duminica se declanșeaza așa nașterile, in toi... Sper sa nu fie cazul…

- O fetița de doar patru ani a uimit jurații și publicul de la Romani au talent, de la Pro TV. Micuța a imitat-o perfect pe Cleopatra Stratan. Victoria Golici, o fetița de 4 ani, a venit la audițiile de la Romanii talent, show-ul transmis de Pro TV, imbracata exact ca artista Cleopatra Stratan in videoclipul…

- Shannon Clifton a povestit iadul in care a trait alaturi de Shane Ray Clifton, tatal sau, care a abuzat-o de cand avea doar 6 ani. "Mi-a furat viața", a spus tanara, care in prezent este de 18 ani.

- Mama Vicai Blochina va petrece urmatoarele doua saptamani in Romania, alaturi de fiica și nepotul ei. Cele doua au fost invitate in cadrul emisiunii de la Kanal D. Vedeta a masturisit ca mama ei a suferit mult atunci cand ea era insarcinata cu Edan. "Sufera pentru mine ca nu m-am maritat deja. E timpul…

- O fetitța de doar 12 ani a nascut dupa ce a ramas insarcinata la doar 11 ani. Cea mica a fost internata la un spital din Perth la inceputul acestei luni, devenind una dintre cele mai tinere mame din...