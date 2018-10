Stiri pe aceeasi tema

- Scenele șocante au fost filmate de un alt tanar care se afla in apropierea locului in care fata, care pare a-i cunoaște pe toți cei patru ... The post Fata filmata in timp ce este abuzata de patru baieti care se drogheaza appeared first on Renasterea banateana .

- Imagini revoltatoare postate pe pagina de socializare, in care patru baieți abuzeaza o fara, in Constanța. In ciuda insistențelor acesteia de a fi lasata in pace, cei trei nu au mila. Agresorii se drogheaza, in același timp. Imaginile revoltatoare au fost puse pe un grup de Facebook din județul Constanța,…

- Un camion a luat foc, din motive deocamdata necunoscute, in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta, pe strada Rasaritului.La locul interventiei a fost trimis un echipaj de la Detasamentul Palas cu sase subofiteri mai ales ca exista si pericol de extindere la imobilele din apropiere.Acolo se…

- O adolescenta de 15 ani a fost batuta și spanzurata de un copac dupa ce ”s-a luptat cu o banda de adolescenți care a incercat sa o violeze”, in India. Poliția locala a arestat trei tineri dupa ce...

- Videoclipul a fost publicat pe internet și a atras furia a mii de internauți. Mama copilului a declarat insa ca baiețelul radea și ca imaginile nu sunt ceea ce par. Kaitlyn Wolf, din Leesburg, Virginia, a povestit ca a primit amenințari cu moartea dupa ce videoclipul cu pedeapsa pe care i-a aplicat-o…

- Romanii care au criticat Politia pe Facebook s-au trezit cu conturile blocate! Foarte multi utilizatori de Facebook au intrat pe pagina oficiala a Politiei Romane pentru a protesta fata de modul in care a fost tratat cazul romanului care si-a pus la masina un numar anti-PSD. Ei au lasat recenzii critice…