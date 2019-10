Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 50 de ani a fost ucis de un porc. De asemenea, un copil de doar doi ani se afla in stare grava la spital dupa ce a fost atacat de acelasi animal. Incidentul a avut loc in zona Corcolle de la periferia Romei.

- Un roman in varsta de 56 de ani a facut un gest care a ingrozit personalul unei benzinarii din apropiere de Catania, in Italia. Barbatul a anunțat ca a lasat o bomba activa, care putea exploda in orice moment, a notat rotalianul.com. Dezastrul a fost anulat de intervenția prompta a carabinierilor care…

- Un roman in varsta de 29 de ani și-a injunghiat fosta nevasta, o femeie de 25 de ani, cu o șurubelnița și a dat-o cu capul de pamant intr-o parcare din Dusseldorf, Germania. Incidentul a avut loc pe 23 august, iar femeia a scapat cu viața doar pentru ca martorii au sarit imediat in apararea ei, a informat…

- Fundasul roman Stefan Radu a fost integralist la Lazio Roma in partida pe care echipa sa a castigat-o in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Sampdoria Genova, duminica seara, in cadrul primei etape a campionatului de

- Un roman din Italia a fost arestat in aceasta dimineața de polițiștii din Napoli. El a furat niște unelte de pescuit, dar s-a grabit sa le vanda chiar proprietarului! Ionuț Laurențiu Ghenciu (42 de ani) a intrat intr-un magazin de echipamente sportive de pe Corso Garibaldi din localitate și a incercat…

- Vasile Nistor, un roman in varsta de 47 de ani, stabilit in Italia, a facut prapad in localitatea Torri di Quartesolo, din provincia Vicenza. Cand a dat cu ochii de fosta iubita, ospatarița la localul „The Big”, Nistor a innebunit, a notat rotalianul.com. El nu s-a oprit aici, ci a aruncat in toate…

- Gelozia unei femei și furia iubitului sau s-au dovedit a fi o combinație fatala, intr-un satuc din Vaslui. Barbatul și-a omorat iubita, injunghiind-o de nenumarate ori. Cand și-a dat seama ce-a facut, s-a sinucis. Cea care i-a gasit a fost chiar cea din cauza careia a avut loc dubla tragedie.

- George Pușcaș este tot mai aprope de a spune "adio" gruparii Inter Milano. Potrivit site-ului gianlucadimarzio.com, atacantul roman poate fi considerat jucatorul echipei din Championship (liga a doua din Anglia), Reading.Citește și: Efectul Caracal in Guvern / SURSE Formația engleza…