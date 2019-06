Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a 40 posturi de experți județeni servicii sociale – asistenți sociali (COD COR 263501) din cadrul Direcției Generale Planificare Bugetara și Management Financiar – Unitatea de Implementare a proiectului…

- Psihologi de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Alba și asistenți sociali au fost prezenți miercuri la Rachita, la patru zile dupa inundațiile din localitate, pentru a oferi consiliere persoanelor afectate de dezastrul natural. Le-au informat despre reacțiile emoționale…

- Atac sangeros in Japonia. Mai multi copii care asteptau autobuzul in statie au fost atacati de u barbat cu un cutit, la Kawasaki, langa Tokyo. Cel putin 18 persoane au fost ranite, dintre care doua au decedat. Politia a confirmat ca o eleva a murit.

- Un nou nascut care a ajuns, duminica seara, in stare grava la Spitalul de Copii din Galati dupa ce a fost scos dintr o toaleta a unei case din localitatea Baleni, a murit in noaptea de luni spre marti, in ciuda eforturilor medicilor de a i salva viata, au anuntat reprezentantii unitatii medicale, informeaza…

- Miliardarul danez Anders Holch Povlsen, cel mai mare unic actionar al gigantului de îmbracaminte Asos, si-a pierdut trei din cei patru copii în atacurile sângeroase care au avut loc duminica în biserici si hoteluri de lux din Sri

- O concentratie prea mare de clor in bazinul de inot al unui centru spa din orasul Donegal, aflat in nordul Irlandei, a dus la imbolnavirea a... The post Incident socant la un bazin de inot. Aproximativ 50 de copii au fost afectati appeared first on Renasterea banateana .

- Contul de Facebook a devenit o arma politica pentru liderii lumii de mai mulți ani. Acum vreo cațiva ani postarile pe rețeaua de socializare erau socotite obligatorii pentru un demnitar care vrea sa ajunga direct la votanții sai. Exista insa oameni puternici ai lumii care se pot dispensa de acest…