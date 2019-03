Caz şocant în învăţământ. Triunghi amoros între profesoară şi două eleve. "Eu şi profa ne iubim" Un caz deosebit de grav a fost descoperit de mama uneia dintre eleve și-a auzit fiica discutand despre aventura pe care o are cu profesoara sa. Femeia a obligat-o pe tanara de 16 ani sa-i spuna toate detaliile acestei relații nesanatoase. Amanuntele au ingrozit-o. Potrivit poliției, relația dura de ceva vreme, insa dupa ce au intrat pe fir oamenii legii au aflat ca profesoara de arte plastice nu era angrenata intr-o singura aventura cu o eleva. Femeia in varsta de 28 de ani a fost trimisa in judecata și a pledat vinovata pentru toate cele 48 de capete de acuzare. Doi ani. Atat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

