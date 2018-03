Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii germani au stabilit 24 de zile de audieri in cazul infirmierului ucigas in serie, care se vor desfasura pana in 17 mai 2019, se arata intr-un comunicat al Parchetului din Oldenburg (in Nordul Germaniei), acolo unde va fi judecat criminalul, a mai precizat Parchetul. Infirmierul…

- Doliu in familia directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal dr. Gavril Curteanu din Oradea. Fiul acestuia a decedat la doar 17 ani. Parinții și-au gasit baiatul inconștient și au apelat de urgența la 112. Un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Bihor l-a preluat pe…

- Șoferul din Vaslui care a fost impușcat fara somație de un polițist nu era un simplu necunoscut. Motivul invocat de omul legii a fost ca barbatul nu avea permis și era baut. Tanarul a fost impușcat in cap de polițistul Mihai Vizitiu. Cazul a facut mare valva și a fost intens dezbatut in media. Adrian…

- ”Contabilul” de la Auschwitz a murit. Oskar Groning, unul dintre gardienii de la Auschwitz, supranumit și ”Contabilul”, a murit la varsta de 96 de ani, inainte de a ajunge in inchisoare pentru a executa pedeapsa de 4 ani la care a fost condamnat in 2015, scrie BBC News. In 2015, Oskar Groning a fost…

- Cel puțin cinci persoane au declanșat un incendiu de amploare la o moschee de langa Stuttgart. Cinci persoane sunt cautate pentru "tentativa de omor" dupa un incendiu criminal impotriva unei moschei din sudul Germaniei, au anuntat sambata justitia si politia, scrie AFP. Incendiul a…

- Volkswagen a anunțat ca nu va mai produce mașina Beetle. Volkswagen Beetle este o mașina care a scris istorie in Europa și nu numai, iar designul ei va fi recunoscut de multe generații de acum incolo. Totuși, nemții care produc mașina au decis ca nu se va mai lansa un nou model. Povestea ”Broscuței”…

- O fata de 16 ani din Maramureș s-a sinucis. O adolescenta a decis sa iși incheie socotelile cu viața și s-a spanzurat in aceasta dimineața. Descoperirea șocanta a fost facuta de mama ei, care a alertat autoritațile. Copila invața la liceul din orașul Vișeu de Sus. Din primele cercetari, se pare ca ar…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Caz cutremurator in municipiul Botoșani, duminica noapte. O fata de 13 ani a fost transferata in stare critica la Iași, dupa o cadere in gol de la etajul IV al unui bloc din cartierul Grivița. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și din cazua starii grave in care fata se afla, adolescenta a […]…

- Igor Dodon se afla in aceste zile intr-o vizita de lucru la Berlin. Potrivit unui comunicat de presa emis de Presedintie, seful statului a avut vineri, 2 martie, mai multe intrevederi cu reprezentanti ai cancelarului Federal al Germaniei, ai Ministerului de Externe si cu deputati din Bundestagul german.

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmit Reuters si AFP, informeaza…

- Un tanar de 24 de ani, din Galati, este suspectat ca ar fi determinat o tanara in varsta de 25 ani sa practice prostituția in diferite țari europene precum Austria, Elveția, Germania. Din banii obtinuti, el ar fi cumparat mai multe autoturisme, atat pe numele sau, cat și pe cele ale rudelor, a fost…

- Plangerea a fost depusa de un avocat german in 2016. Acesta le reprosa lui Mark Zuckerberg si altor noua directori ai Facebook ca sunt prea toleranti fata de continuturile rasiste.Avocatul, Chan-jo Jun, care s-a specializat in acest tip ce cazuri, a trimis justitiei capturi de ecran cu…

- Gabi Enache nu este singurul fotbalist de la FCSB care si-a manifestat intentia de a o parasi pe vicecampioana Romaniei. Denis Alibec i-a cerut si el lui Gigi Becali sa fie laasat sa plece de la gruparea ros-albastra.

- Eleva de la Colegiul Național „Ioan Slavici” a fost tinta agresiunilor fizice din cauza unui baiat. Din primele verificari efectuate de politisti reiese faptul ca tanara avea legatura cu un fost iubit al agresoarei acesteia.

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters, informeaza AGERPRES . Acordul este similar celui obtinut luna aceasta…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- Justitia germana a anuntat marti ca trei cercetatori de la Institutul Max Planck pentru Cibernetica Biologica au fost dati in urmarire penala pentru acte de cruzime fata de maimute in timpul unor experimente efectuate pe creierul acestora, informeaza AFP si DPA. Cei trei specialisti de…

- Prin importanța sa uriașa, numarul de martori, de persoane vatamate și de inculpați pentru infracțiunea de genocid, pastrând proporțiile, respectând justa masura, putem face afirmația ca procesul Mineriadei poate fi comparat cu procesul de la intentat împotriva criminalilor de razboi…

- CHIȘINAU, 14 feb — Sputnik. La redacția Sputnik Moldova a fost expediata o scrisoare de la o femeie din Balți care povestește prin ce i-a fost dat sa treaca din cauza neglijenței profesionale și a indiferenței totale a unor medici. „La începutul lui decembrie 2017, având…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a luat act, marti, de demisia cu efect imediat a liderului partidului, Martin Schulz, dupa care si-a anuntat imediat sprijinul pentru preluarea conducerii de catre Andrea Nahles, informeaza DPA. La congresul SPD din 22 aprilie, pozitia ei va…

- Ora de vara a fost eliminata dupa o decizie a Parlamentului European, adoptata cu majoritate de voturi. Astfel, anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara. Totul a inceput la sfarsitul anului trecut, atunci cand 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii…

- Un barbat din Radauți și-a omorat mama in bataie pentru ca a considerat ca l-a desparțit de soție. Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a anuntat finalizarea cercetarilor intr-un caz de omor absolut infiorator, petrecut la finele anului 2017 intr-un apartament din municipiul Radauți. Dupa ce și-a…

- Martin Schulz, liderul social-democratilor (SPD) din Germania, a anuntat ca nu va mai ocupa functia de ministru de Externe in noul guvern, informeaza BBC, citat de News.ro . Coalitia dintre conservatorii lui Merkel si social-democratii condusi de Schulz trebuie sa fie aprobata printr-un vot in interiorul…

- Milioane de muncitori germani vor lucra doar 28 de ore pe saptamana dupa ce sindicatele care ii reprezinta au caștigat un proces cu asociațiile patronale. Pe langa scaderea orelor de munca ei pot avea parte și de o creștere a salariilor, scrie CNN. Sindicatul IG Metall a obținut o ințelegere fara precedent…

- Presa germana scrie ca testele abominabile, cum le-au numit oficialii germani, au fost facute de o asociație finanțata de Volkswagen, Daimler și BMW. Nu e clar in acest moment daca marii constructori auto știau ca testele se fac pe oameni și maimuțe. Experimentul pe maimuțe a avut loc in statul…

- Stefano Pioli spune ca Ianis Hagi nu era pur si simplu suficient de bun pentru a face fata meciurilor din Serie A. "Cand esti tanar nu trebuie sa te grabesti, iar el a facut-o. Are un potential mare, dar nu era gata sa joace in acest moment. Niciodata nu esti gata imediat sa joace, iar daca…

- Guvernul german a insistat ca va continua sa considere ca inadmisibil un proces asupra unui presupus genocid comis cu peste un secol in urma pe teritoriul unde se regaseste astazi statul Namibia, dupa ce doua grupuri etnice africane au dat in judecata Germania la New York, relateaza dpa.Pozitia…

- Procesul in care fostul ministru al Finanțelor Publice, Darius Valcov, este judecat pentru infracțiuni de corupție, a fost reluat, marți, la Tribunalul Gorj. In ziua in care instanța ar fi trebuit sa analizeze masurile si exceptiile dispuse de judecatorul de camera preliminara, magistratul…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara anunța organizarea selecției pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vara 2018 (minim 2 luni). Condiții de participare: – varsta cuprinsa ȋntre…

- Cand lipsa informației nu te lasa sa dormi noaptea, apelezi la orice mijloc pentru a te face auzit. Cand cetațeanul considera ca justiția nu este de partea sa, incepe sa investigheze pe cont propriu pentru a afla adevarul. Așa este și cazul domnului Budula Marius, care ne-a contactat pentru a-și face…

- Studentii care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacantei de vara (minimum 2 luni) se pot prezenta la selectia organizata de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca(AMOFM) Bucuresti.

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri au depistat un ploieștean de 34 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare solicitand depistarea, retinerea si extradarea, pentru comiterea infractiunii de furt din buzunare.…

- A fost prea cald afara iar consumul de gaze a fost redus. Din acest motiv s-au scumpit gazele pentru consumatorii casnici. Asa cum am aflat cu totii de astazi s-au scumpit gazele naturale pentru populație. Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei le-a aprobat furnizorilor o majorare…

- Bursa poate transforma un om in milionar, dar cateodata te poate lasa fara bani in doar cateva ore. Criptomonedele te pot imbogati in cateva ore sau in cativa ani, dar niciodata nu stii cand sa vinzi. Proprietatile imobiliare s-au dovedit a fi cea mai sigura investitie situata intre acestea doua,…

- Numarul angajatilor din Europa a trecut in sfarsit de nivelul de dinaintea crizei, insa cresterea numarului locurilor de munca este foarte inegal distribuita, scrie Deutsche Welle. Boom-ul economiei germane continua. Un studiu realizat de firma de consultanta EY releva faptul ca in Germania…

- Ipoteza potrivit careia directorului BCU Iasi si-ar fi ucis sotia a fost spulberata, marti, dupa efectuarea necropsiei. Parchetul a dezvaluit informatii care rastoarna tot ce se stia pana acum. (VEZI SI: Motivul pentru care Bogdan Maleon si-a ucis sotia, iar apoi s-a spanzurat! Mesaj tulburator postat…

- Audi face rechemari. 330 de masini vandute in Germania au nevoie de cateva reparatii pentru a remedia un defect de fabricatie. Problema e la sistemul de incalzire, unde un conector electric prezinta riscul de a declansa un incendiu, scrie digi24.ro.

- A ingrozit o tara intreaga dupa ce a impins pe data de 12 decembrie o tanara de 25 de ani, din Craiova, sub rotile metroului. Magdalena Serban este acuzata de omor si tentativa de omor si se afla in arest.

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei. Accidentul a avut loc...