- Fostul asistent medical Niels Hogel a recunoscut marti ca a ucis 100 de pacienti, in prima zi a celui de-al treilea proces deschis impotriva sa in orasul Oldenburg din Germania, relateaza BBC.

- Unul din cele mai grave cazuri de crime in masa petrecute in Germania dupa al Doilea Razboi Mondial a revenit in vizorul justitiei si al opiniei publice la Oldenburg (nord), unde un fost asistent medical este adus din nou in fata tribunalului, fiind acuzat de uciderea a 100 de

- Procesul presupusului criminal a inceput in Olenburg cu un moment de reculegere in memoria victimelor. Detectivii au descoperit ca Niels Hogel le-ar fi administrat pacientilor lui din doua spitale din nordul Germaniei doze mortale de medicamente. Scopul criminalului era acela de…

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis ca va opri exporturile de armament catre Arabia Saudita, in contextul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Associated Press. „Sunt de acord cu cei care spun ca deja limitatele exporturi…

- "Nicio institutie evreiasca nu poate exista aici fara a fi pazita si avem forme multiple de antisemitism, pe care le abordam in mod egal", a adaugat ea. Ca exemplu al eforturilor guvernului de a solutiona aceasta problema, cancelarul a indicat crearea unei noi functii in acest an - cea de…

- O unitate speciala de politie a intervenit, in acest incident care a avut loc miercuri dimineata in orasul Krefeld, landul Renania de Nord-Westfalia (vestul Germaniei). Situatia a devenit tensionata atunci cand angajati ai biroului local de imigratie si politia au incercat sa puna in aplicare decizia…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Germaniei, Joachim Loew, spera ca tara sa va fi gazda turneului final al EURO 2024 si spune ca va fi prezent la Nyon cand UEFA va lua decizia in acest sens. ''Federatia germana de fotbal (DFB) a facut tot ce este posibil pentru a castiga. Nu pot sa ma pronunt…