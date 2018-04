Stiri pe aceeasi tema

- Doi români au fost condamnati miercuri de un tribunal german la zece, respectiv noua luni de închisoare, pentru ca au ucis o capra la gradina zoologica din Berlin, ei motivându-si gestul prin faptul ca le-ar fi fost foame si ca angajatorul lor

- Doi romani au fost condamnati miercuri de un tribunal german la zece, respectiv noua luni de inchisoare, pentru ca au ucis o capra la gradina zoologica din Berlin, ei motivandu-si gestul prin faptul ca le-ar fi fost foame si ca angajatorul lor nu le platise salariile, relateaza Deutsche Welle. …

- Doi romani au fost condamnati astazi de un tribunal german la zece, respectiv noua luni de inchisoare, pentru ca au ucis o capra la gradina zoologica din Berlin, ei motivandu-si gestul prin faptul ca le-ar fi fost foame si ca angajatorul lor nu le platise salariile, relateaza Deutsche Welle.

- Medicii Mircea Tusciuc si Paul Iancu din Slatina au fost condamnati, miercuri, de Curtea de Apel Craiova la cate trei ani si jumatate de inchisoare cu executare intr-un dosar in care au fost judecati pentru ucidere din culpa, decizia instantei fiind definitiva. Instanta a mai decis ca celor doi sa le…

- Doi medici din Slatina-Olt au fost condamnati, miercuri, de Curtea de Apel Craiova, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, pentru uciderea din culpa a unui copil in varsta de noua ani, din Serbanesti. Decizia este definitiva. In mai 2010, Paul Iancu, medicul de garda, si Mircea Tusciuc,…

- Alți șapte dintre stapanii de sclavi de la Berevoești au fost condamnați luni, de catre Magistrații Tribunalului Argeș. Pedepsele cu inchisoare, cele mai mari de pana acum, sunt cuprinse intre 5 ani si 2 luni si 18 ani si 10 luni, dar sentința nu este definitiva. Potrivit Jurnalului de Argeș, aceștia…

- Miercuri, 28 martie a.c. Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului, va lansa programul de tabere "ARC" editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri. La eveniment, care va avea loc la Palatul Victoria, sala Transilvania, vor…

- Romanii au talent. Andrei Florea are 18 ani, este elv la un liceu din Balș, dar nu a avut niciun trac, in fața celebrilor din juriu, Florin Calinescu, Andra, Mihaela Radulescu și Andi Moisescu! A executat percuție la oale și i-a ieșit foarte bine. Publicul a aplaudat la scena deschisa, iar juriul a…

- In cadrul proiectului „ESSENSE - Educatia elevilor cu dizabilitati are sens" (2017-1-RO01-KA101-036232), finantat prin programul Erasmus+, o echipa de 5 profesori (Carmen-Elena Timus, Simona Galan, Petronela Gradinaru, Gabriela Prisacariu, Andrei Mocanu) din Scoala Gimnaziala Speciala „Constantin Paunescu"…

- Infirmierul german Niels Hogel a ucis 97 de pacienți. In fața anchetatorilor, barbatul a susținut ca a comis crimele „din plictiseala”, informeaza romaniatv.net. Procesul lui Niels Hogel va incepe pe 30 octombrie. Justiția germana a anunțat ca acest caz este unicat in istoria sistemului judiciar german.…

- Istvan Szabo și Marta Meszaros, omagiați la TIFF 2018 Istvan Szabo și Marta Meszaros, autori de marca ai cinematografiei maghiare, vor fi distinși cu Premiul pentru intreaga cariera la cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Celor doi invitați de onoare de la TIFF 2018…

- Trei cetateni sirieni au fost condamnati luni la inchisoare de catre un tribunal din nordul Germaniei pentru apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic (SI), relateaza DPA. Cel mai varstnic inculpat, 27 de ani, a primit o pedeapsa de sase ani si jumatate, in timp ce ceilalti doi - care erau…

- Schimbul prin care principalele companii de utilitati din Germania vor imparti activele furnizorului de energie Innogy ar putea face sectorul mai competitiv, a afirmat luni ministrul Economiei, Brigitte Zypries, semnaland sprijinul autoritatilor de la Berlin pentru aceasta tranzactie, transmite Reuters,…

- Cu sprijinul Institutului Cultural Roman 'Dimitrie Cantemir' din Istanbul, compania de teatru Lightwave Theatre din Bucuresti este invitata la Festivalul 'Izmir International Puppet Days', care se desfasoara in Republica Turcia, in perioada 1 - 18 martie 2018. Festivalul 'Izmir International Puppet…

- Igor Dodon se afla in aceste zile intr-o vizita de lucru la Berlin. Potrivit unui comunicat de presa emis de Presedintie, seful statului a avut vineri, 2 martie, mai multe intrevederi cu reprezentanti ai cancelarului Federal al Germaniei, ai Ministerului de Externe si cu deputati din Bundestagul german.

- Zile libere 2018: Daca pana acum a fost doar la stadiul de propunere, de astazi insa este oficial! Romanii vor primi o inca o zi libera, care va fi de Vinerea Mare. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care ultima zi de vineri inaintea Pastelui devine zi de sarbatoare…

- Vremea ii da batai de cap lui Stelian Ogica. Barbatul se afla in drum spre satul unde locuiește și nu mai poate pleca de acolo. Aflat intr-o stare disperata, a facut un apel la 112 și a solicitat sa vina autoritațile pentru a-l putea scoate din nameți. „Am fost implicat in multe evenimente de genul…

- Romanii sunt inca o data mandri de conaționalii sai. De data aceasta, o romanca ia marele premiu de la Festivalul de Film de la Berlin. Adina Pintilie este regizoarea peliculei „Nu ma atinge-ma"/ „Touch me not".

- Doi romani au fost arestați in Germania pentru ca au omorat o capra de Angora dintr-o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Doi suspecți au fost luați in custodie pentru furtul și uciderea unei capre gravide de la o gradina zoologica, au declarat autoritațile din Berlin. Poliția a arestat duminica…

- Doi romani au fost arestați in Germania, fiind acuzați ca au furat și apoi au omorat o capra gestanta de la o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Cei doi au fost surprinși duminica in timp ce fugeau din gradina zoologica Haseheide. Imediat, polșițiștii i-au arestat pe cei doi, sub privirile intrebatoare…

- O capra de Angora gestanta a fost ucisa la o gradina zoologica din Berlin. Cazul șocant s-a petrecut la doar cateva saptamani dupa ce o oaie a fost gasita taiata in tufișuri.Doi romani au fost arestați in acest caz.

- Doi cetateni romani au fost arestati fiind acuzati ca au furat si omorat o capra gestanta de la o mini-gradina zoologica din Berlin destinata copiilor, informeaza HotNews.ro, citand Deutsche Welle. Uciderea caprei de Angora vine la cateva saptamani dupa ce ...

- O capra de Angora gestanta a fost ucisa la o gradina zoologica din Berlin. Cazul șocant s-a petrecut la doar cateva saptamani dupa ce o oaie a fost gasita taiata in tufișuri. Doi romani au fost arestați in acest caz. Cei doi suspecți sunt acuzați de furtul și macelarirea animalului.…

- Trompita, un elefant ajuns la venerabila varsta de 57 de ani, principala atractie de la gradina zoologica din Guatemala, si-a sarbatorit duminica aniversarea cu o prajitura de 105 kilograme din fructe si legume, potrivit AFP. Pahidermul implinise inca de sambata respectabila varsta -…

- Actorul rom bosniac Nazif Mujic, distins cu un Urs de Argint la Festivalul de Film de la Berlin, a murit la varsta de 48 de ani in noaptea de sambata spre duminica, a declarat fratele sau. Suljo Mujic a declarat ca trupul mort al lui Nazif Mujic a fost descoperit duminica dimineata la casa…

- Norica Nicolai a vorbit despre marea problema a nucleului dur al UE, Franța și Germania, și anume ascensiunea eurosceptismului, formațiuni care se opun politicii Uniunii Europene. In contextul alegerilor din Italia, Norica Nicolai a vorbit despre cum ar fi influențați cei aproape 1 milion…

- Soții care au devenit virali cantand in metroul din Paris, Marius si Georgiana, au venit la „Romanii au talent”. Prestația lor i-a impresionat pe jurați, care le-au oferit fiecare cate un „DA” soților deveniți celebri pe internet. „Soția mea nu a vrut sa spuna, dar visul ei a fost sa apara in fața Andrei”,…

- Merkel l-a primit la Berlin pe premierul Binali Yildirim pentru discutii care ar urma sa contribuie la dezghetarea raporturilor dintre Germania si Turcia, dupa un an si jumatate de relatii tensionate.Principalul punct de divergenta il constituie situatia jurnalistului germano-turc Deniz…

- Fostul șef ANI, Horia Georgescu și avocata Ingrid Mocanu au fost condamnați, marți, la patru ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de la ANRP. Decizia nu este definitiva. revenim cu amanunte Tag-uri Nume: AMOS News Justitie Comunicat de presa Stirile zilei

- • Un consumator roman cheltuie doar 4 euro pe an pe sampon, respectiv echivalentul unei sticle medii de produs • Suma este printre cele mai mici din Europa, similara doar cu cea din Bulgaria, dar de trei ori mai mica decat in Germania • Suma cheltuita este insa direct proportionala cu puterea de cumparare.

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 15 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert de uverturi la opere celebre de Gioachino Rossini: Barbierul din Sevilia, Italianca in Alger, Semiramide, Wilhelm Tell, Cenusareasa si Cotofana hoata. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice…

- Angela Merkel s-a declarat marti pregatita de ”compromisuri dureroase” pentru a smulge un acord de coalitie in Germania cu social-democratii, in ultima zi de negocieri menite sa scoata prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. Dezacorduri continua sa existe ”pe teme esentiale”, iar…

- Un tribunal din Turcia a condamnat miercuri trei cetateni sirieni la inchisoare pe viata pentru complicitate la un atentat sinucigas comis in ianuarie 2016 in centrul orasului Istanbul, in care au fost ucisi 12 turisti germani, relateaza DPA si AFP. Tribunalul i-a condamnat pe cei trei sirieni pentru…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca.

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, si-a exprimat luni scepticismul in legatura cu incheierea rapida a negocierilor cu blocul conservator CDU-CSU (Uniunea Crestin-Democrata si aliatul sau bavarez traditional, Uniunea Crestin-Sociala) in legatura cu formarea unei 'mari…

- Un muncitor roman murit pe camp in Germania. Fermierul care l-a angajat e judecat pentru omor prin imprudenta din cauza condițiilor de munca oferite. Un nou proces a inceput vineri la Freiburg, in Germania, impotriva unui fermier german acuzat de omor prin imprudenta in cazul unui muncitor agricol roman…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Germania a oprit exporturile de arme catre tarile implicate in razboiul din Yemen, a declarat vineri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert, una din primele schimbari evidente in politica externa legate de discutiile privind formarea unui nou guvern, relateaza dpa. Consiliul…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa la Berlin,…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Liderul unei grupari de traficanti de etnobotanice, destructurata acum cinci ani de BCCO Alba Iulia, a ajuns dupa gratii. Mircea Marian Ispas (33 de ani) a fost condamnat definitiv prin sentinta la Curtea de Apel Alba Iulia, in 15 ianuarie, alaturi de alti trei membri ai gruparii, din Alba Iulia si…

- O femeie nevazatoare din Thailanda a fost condamnata joi la un an si jumatate de inchisoare pentru ca a postat pe Facebook, prin intermediul unei aplicatii pentru persoanele nevazatoare, continut...