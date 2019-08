Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 41 de ani și-a omorat concubina, in varsta de 42 de ani, dupa care s-a sinucis. Grozavia a avut loc ieri in jurul orei 16:50 in satul Valea-Trestieni, raionul Nisporeni.

- Momente terifiante aseara la Iasi! Un barbat si-a injunghiat un prieten si apoi a intrat live pe Facebook. Concret, un tanar din Iasi a injunghiat un barbat in parcarea unui hipermarket din cartierul Nicolina. Ionut Chiriac a facut totul public intr-un live pe Facebook explicand ca a recurs la acest…

- Un barbat a fost grav ranit prin injunghiere, joi, in fata sediului Ministerului britanic de Interne, la Londra, a anuntat politia, care a procedat la o arestare, iar viata victimei este in pericol, a precizat politia intr-un comunicat, relateaza

- De cand cu ororile intamplate in Caracal, oamenilor le este frica sa mai apeleze la serviciile 112. Un barbat din Vadu (Corbu, Constanta) a sunat la 112 pentru a le solicita ajutorul cu privire la 2 tineri care conduc cu foarte mare viteza și cu care chiar a fost la un pas de a se ciocni violent, intr-o…

- Un barbat, care s-a dus la frizerie, a fost acoperit de sange pe totul corpul dupa ce un individ l-a injunghiat in timp ce se tundea. Atacatorul a intrat in frizeria din New York, a inchis ușa dupa el...

- Accident cumplit, marți seara, pe Autostrada A4, cunoscuta și ca șoseaua de centura a Constanței. Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de trei mașini. Traficul în zona a fost blocat mai multe ore.

- Un iesean a fost injunghiat in piept de fratele concubinei sale dupa ce a incercat sa o bata pe femeie. Agresorul ar fi vrut intai sa-i desparta pe cei doi iubiti care se certau in curtea sa.

- Un barbat a fost spitalizat de urgența dupa ce a fost injunghiat in gat pe platourile unde este filmat un lungmetraj cu Anne Hathaway, din Hertfordshire, Marea Britanie, potrivit skynews.com, scrie Mediafax.Reprezentanții producatorului filmului, Warner Bros. Studios, au declarat pentru publicația…