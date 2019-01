Stiri pe aceeasi tema

- Politistii constanteni au emis un ordin de protectie provizoriu pentru un barbat care si ar fi agresat fosta concubina.Astfel, la data de 13 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 38 ani, din municipiul Constanta, despre faptul ca in apropierea…

- La data de 28 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 au depistat un barbat, in varsta de 28 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism cu numerele de inmatriculare expirate, pe bulevardul Tomis. La data de 29 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Lumina au depistat…

- Astazi, 14 Decembrie 2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au depistat in perimetrul Garii CFR un barbat in varsta 55 de ani cu domiciliul in Constanta si o femeie in varsta de 23 de ani din localitatea Valu Traian , care ofereau spre comercializare tigari.In…

- Un scandal stradal era sa se termine cu o tragedie! Un tanar din Constanța, minor, in varsta de 17 ani, a atacat cu un cuțit un cuplu mult mai in varsta. Tanarul a injunghiat un barbat in varsta de 37 de ani, in dreptul unui teren viran de pe strada Celulozei din Constanța. Barbatul de 37 de ani era…

- Un tanar de 17 ani a injunghiat un barbat dupa ce a intrat in conflict cu acesta pe strada Celulozei din Constanta.Potrivit IPJ constanta, la data de 4 decembrie a.c., in jurul orei 9.30, pe strada Celulozei din municipiul Constanta a avut loc un conflict spontan intre un tanar, in varsta de 17 ani…

- Doua femei în vârsta din Constanța au fost înșelate în ultimele 24 de ore cu zeci de mii de lei, de persoane necunoscute care au folosit „Metoda Accidentul”, polițiștii încercând acum sa dea de urma faptașilor. Potrivit polițiștilor constanțeni, duminica…