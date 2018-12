Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 7.500 de oameni fara adapost au ajuns sa iși duca zilele pe trotuarele și in locurile aglomerate din orașul american San Francisco. Din acest motiv, autoritațile de peste ocean se chinuie sa gaseasca o soluție pentru rezolvarea a ceea ce ONU a numit o „criza”. Un raport al ONU se precizeaza…

- In Rosario, al doilea cel mai mare oraș din Argentina, localitatea de baștina a celebrului Leo Messi, au fost surprinse ieri scene incredibile, a anunțat clarin.com.ar . Intr-unul dintre restaurantele cele mai frecventate di oraș și-a facut apariția la primele ore ale dimineații un cerb. Animalul era…

- Lorena Balaci, 40 de ani, fiica cea mare a regretatului fotbalist Ilie Balaci, și-a facut un tatuaj cu mesaj emoționant in memoria tatalui sau: ”TATI… DE LA 8 LA ∞”. ”Minunea blonda” a Craiovei a facut istorie in tricoul cu numarul 8. Ilie Balaci, in varsta de 62 de ani, a decedat pe 21 octombrie, la…

- Neo-zeelandezul Gus Hutt a avut șocul vieții cand a mers la o partida de pescuit, dar a scos din apa un copil de numai 18 luni, a informat NZ Herald . „Cand plutea pe apa, am crezut ca e o papușa. Apoi am realizat ca e un copil. M-am dus și l-am luat de mana. Și atunci credeam ca e vorba despre o papușa.…

- Construit pe o suprafața de 34 de hectare, primul parc tematic de inteligența artificiala din China a fost deschis publicului la inceputul lunii noiembrie. 10 luni au durat lucrarile de renovare a parcului situat in nordul Beijingului. Autobuze fara soferi, stalpi de iluminat inteligenti capabili sa…

- Un ploieștean a reclamat ca a fost batut de Poliția Comunitara din oraș, motivul fiind unul halucinant. Incidentul s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in cartierul Bereasca, a anunțat ziarulincomod.ro . „Am oprit mașina sa iau țigari și am lasat ușa deschisa. Se auzea muzica din mașina.…

- Directorul medical al Spitalului Militar din Constanța, Gheorghe Ștefan, este acuzat ca a uitat doua perechi de foarfece in burta unei femei, scrie libertatea.ro. O femeie din Constanta in varsta de 61 de ani s-a internat la Spitalul Militar pe data de 18 octombrie 2012. Pacienta a fost operata laparoscopic…