Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat originar din Caras-Severin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta este acuzat ca a ucis doi copii pe care sotia sa i-a nascut in 2002 si 2015. Trupurile bebelusilor au fost ingropate in acelasi loc, sub o stanca la aproximativ 200 metri de casa. A

- Un barbat din comuna Cornereva, judetul Caras-Severin este acuzat ca si-a ucis doi dintre copii, nou-nascuti, unul in 2002 si altul in 2015, si i-a ingropat sub o stanca la cativa metri de casa. Barbatul a fost arestat pentru 30 de zile.

- Un barbat a fost arestat, sâmbata, de catre magistratii Tribunalului Caras-Severin dupa ce a ucis, în 2002, baietelul abia nascut de sotia sa, situatia repetându-se si în 2015, când femeia a nascut o fetita.

- O femeie din Arad, care a avertizat zile la rand ca se va sinucide, s-a aruncat, joiA dupa-amiaza, de la etajul 3 al blocului in care locuia. Cutremurator este faptul ca, nu departe de acest loc, in urma cu cativa ani, fostul ei sot si-a pus capat zilelorA in acelasi mod. (VEZI SI: Un adolescent din…

- ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului pana la Brasov, si de acolo sa se conecteze cu restul, sa putem iesi din tara. Apoi, un drum rapid sau autostrada care sa plece din Suceava spre Focsani, prin Buzau, pana la…

- Cu greu s-a facut fata numarului mare al iubitorilor de schi. Privatii din statiune spun ca tot ce este facut acolo este meritul lor, iar numarul mare de turisti ii determina sa continue investitiile pe munte. Oare realizeaza cineva ca investitiile trebuie incurajate? Oare factorii…

- Un barbat aflat la volanul unei camionete a reușit sa loveasca 7 pietoni, in doua localitați. O fetița de 14 ani este in stare grava. Martorii susțin ca șoferul era beat.UPDATE Șoferul este minor

- Un copil de 9 ani din judetul Satu Mare a ramas fara un picior dupa un accident la vanatoare, informeaza Agerpres. Medicii au fost nevoiti sa ii amputeze piciorul dupa ce o arma s-a descarcat accidental in masina in care se afla copilul.

- O familia din Marea Britanie se poate lauda cu faptul ca are trei copii nascuți toți in prima zi a anului. Caroline și Lee Frost au avut mai intai un baiețel, care a venit pe lume in 2013, iar apoi, doi ani mai tarziu, tot in prima zi a anului s-au nascut și gemenii. Familia Frost are mai multe motive…

- Peste 16.4900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava, Caras-Severin si Ialomita sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Cand au inceput sa se sufoce, dandu-și seama ca ceva nu este in regula, au incercat sa iasa din baie și din casa. N-au reușit sa paraseasca locuința, prabușindu-se chiar inainte de ușa. Trupurile lor au fost gasite de bunicul fetei, alertat de parinții tinerei, intrucat aceștia erau așteptați…

- Toate Punctele Enel din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise in zilele de 25, 26 decembrie 2017, precum si in 1, 2 ianuarie 2018, declarate zile libere legale. Reluarea activitatii se va face miercuri, 3 ianuarie 2018, dupa programul obișnuit: De luni pana vineri,…

- Criminala de la metrou șocheaza din nou. Femeia susține ca imaginile de pe camerele de supraveghere sunt false și nu crede ca victima sa a murit. Mai mult, a cerut sa vada și un act de deces, pentru a se convinge ca Alina Ciucu nu mai este in viața.

- Tatal primei victime din statia de metrou Costin Georgian a sunat la serviciul de urgenta 112 la aproximativ 30 de minute dupa atac, insa operatorul l-a indrumat sa mearga la biroul de politie de la metrou, nefiind redirectionat catre dispeceratul de politie, potrivit unor surse judiciare citate de…

- Accidentul produs in localitatea Bilicenii Vechi, Singerei, a lasat in urma șiroaie de lacrimi și multa durere in suflet. Persoanele omorate pe loc sunt Preotul și Preoteasa din Copaceni.

- Scandalul dintr-o gospodarie din Bistrita-Nasaud s-a terminat tragic. Vecinii au chemat Politia dupa ce doi prieteni s-au luat la bataie. Insa imediat cum echipajul a ajuns acolo, unul dintre scandalagii l-a lovit cu bata pe un politist.

- Autoritatile franceze au retras trei produse de lapte praf pentru copii sâmbata, dupa ce 20 de sugari, toti cu vârsta sub sase luni, au fost infectati cu bacteria salmonella, informeaza agentia DPA. Au fost vizate trei loturi specifice de produse de lapte praf pentru…

- Un copil in varsta de doi ani a fost transportat in stare grava la spitalul din localitatea argeseana Costesti, sambata, dupa ce a fost strivit sub o piesa de mobilier. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, este vorba de o fetita care a fost transportata la unitatea…

- Caz șocant de canibalism in Sfantu Gheorghe, județul Covasna. Ancheta desfașurata de procurori in cazul unei crime comise saptamana trecuta a scos la iveala faptul ca un adolescent de 16 ani, banuit de comiterea faptei, ar fi mancat bucați din corpul victimei, scrie

- HOROSCOP Mariana Cojocaru. Zodiacul numelor si prenumelor: Nume copii nascuti in Berbec: Ari, Marius, Carmen si Claudia Nume copii nascuti in Taur: Daniela, Daniel, Paul Previziunile complete in video de mai jos: Citeste si Horoscop Mariana Cojocaru. Afla care…

- Cinci copii cu varste cuprinse intre 9 si 14 ani au fost luati, in noaptea de duminica spre luni, cu Salvarea, dintr-un restaurant din Campina, dupa ce li s-a facut rau pentru ca au baut alcool. Minorii erau singuri la restaurant, transmite corespondentul Mediafax, scrie mediafax.ro.

- Este vorba despre o schema de ajutor de minimis, care are o finantare de 36 de milioane de lei, iar banii se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie si prevazute pe anul 2018. Beneficiarii sunt persoane fizice care au atestat de producator,…

- Un caz mai putin obisnuit s a petrecut intr o sala de forta. Un barbat care obisnuia sa si petreaca mult timp facand sport si avand grija de corpul lui, si a prins organul genital intr o greutate.

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, și-a dat cuvantul de onoare, de tata a trei copii ca prin modificarea Codului Fiscal nu vor scadea salariile și a garantat ca toți salariații vor avea o contribuție mai mare la pensie pe viitor. Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala',…

- Situl nuclear nord-coreean Punggye-ri, unde au fost efectuate pana in prezent sase teste, s-a transformat intr-o inepuizabila sursa de suferinta pentru cei care traiesc in aceasta zona. Mai multi dezertori nord-coreeni au relatat ca situatia este dezastruoasa. Din cauza radiatiilor, tot mai multi copii…

- Trei minori cu varste cuprinse intre 10 si 13 ani au fost gasiti miercuri, de un echipaj al Politiei Locale Brasov, cersind in centrul orasului, informeaza biroul de presa al institutiei...

- WORKSHOP-URI GRATUITE PENTRU CADRE DIDACTICE, SPECIALISTI, PARINTI SI TOTI CEI CARE INTERACTIONEAZA CU COPII CU AUTISM SI CERINTE EDUCATIVE SPECIALE INVITAȚIE Asociația Autism Campia Turzii va invita sa participați la

- Trei persoane au fost ranite, printre care doi copii, sâmbata dimineața, în urma unui accident rutier în care au fost implicate doua mașini, la ieșirea din localitatea Hârșova, județul Constanța.

- Patru copii din Zarnesti isi fac temele la lumina zilei, fiindca nu au curent electric in casa ce le-a ars! Ar vrea sa se poata uita si ei la televizor, ca cei de varsta lor. Dar se bucura deocamdata si de mai putin.

- Oamenii de stiinta stiu ca bebelusii nascuti prin cezariana prezinta un risc sporit de a suferi de un numar de afectiuni, printre care astm si diabetul de tip 1, pe masura ce inainteaza in varsta.

- Opt oameni au fost ucisi si peste 10 au fost raniti dupa ce soferul unui camion a intrat pe o pista destul de circulata de biciclete, a anuntat primarul orasului New Yor, De Blasio. Suspectul, care dupa ce a intrat in multime si apoi a lovit un alt vehicul a fost impuscat de politie in abdomen, a facut…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a prins Spitalul de Copii „Sfanta Maria" intr-un joc urat: printr-o decizie a CNAS, unitatea medicala este buna de plata pentru ca si-a „permis" sa trateze zeci de copii bolnavi, diagnosticati cu afectiuni severe, dependenti de dializa. Ulterior, unitatea…

- Pacionel are ”spate” puternic. Atenție, Dica: ”A intrat pe teren in timpul meciului și l-a amenințat pe antrenor cu bataia!”. Emilian Pacionel , puștiul in varsta de 16 ani care a „furat” ochii tuturor cu prestația din repriza secunda a meciului din Cupa Romaniei Sanatatea Cluj – FCSB, scor 1-6, e in…

- Dupa ce s-a tot vehiculat ca ar fi din nou insarcinata, Cristina Rus a pus capat speculațiilor, declarand ca in momentul de fața nu are niciun plan, insa, daca va fi sa fie, este binevenit și un al treilea bebeluș. Pana sa se mareasca familia, Cristina Rus și soțul ei se dedica in exclusivitate celor…

- 'Cea de-a patra persoana a fost gasita miercuri de autoritatile sarbesti, la 44 km in aval de locul accidentului, iar in aceasta dupa-amiaza, la ora 16,00, au anuntat autoritatile din Romania. Urmeaza ca pe parcursul zilei de azi sa se faca autopsia. Cadavrul este in stare de putrefactie, fapt pentru…

- O femeie și-a ucis sora mai mare în chinuri groaznice din cauza geloziei. Aceasta a înjunghiat-o de zeci de ori, lasându-și sora într-o balta de sânge. Potrivit Daily Mail, Sabah Khan locuia împreuna cu sora ei mai mare, Saima Khan într-un apartament…

- Cele mai importante companii furnizoare de utilaje si tehnica agricola, seminte, tehnologii si alte produse si servicii utile in fermele romanesti sunt prezente pana duminica la Bucuresti, la targul Indagra. Evenimentul este organizat de Romexpo si Camerele de Comert si Industrie din Romania,…

- Doi soti din Neamt si cei doi copii ai lor au ajuns in stare grava la spital dupa ce toti au baut antigel din greseala. oti membrii familiei din comuna Garcina au inceput sa se simta...

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov si procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Brasov cerceteaza doi functionari publici care ar fi comis infractiuni de coruptie, pentru facilitarea procesului de adoptie a unor copii.La data de 24 octombrie a.c., politistii din cadrul Brigazii…

- Saptamana trecuta, la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi a ajuns un baietel de aproximativ doi ani, care a fost muscata in zona fetei de cainele cu care se juca. Medicii au descoperit ca nu este pentru prima data cand se intampla acest lucru, copilul fiind muscat, si in urma cu cateva luni, de acelasi…

- Pompierii ISU Dolj au evacuat, duminica, 28 persoane, printre care se aflau și trei copii, dintr-un bloc din cartierul craiovean Valea Roșie, unde a izbucnit un incendiu. Potrivit ISU Dolj, incendiul a izbucnit într-unul dintre apartamente, iar pompierii au decis sa îi evacueze…

- Beneficiarii Serviciilor multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului au inceput un program de recuperare la sala de kinetoterapie din cadrul centrului de recuperare, activitate sportiva organizata cu sprijinul Fundatiei Special Olimpycs Bucuresti, printr-un proiect care are ...

- Indiferent de domeniul despre care vorbim, produsele „Made in China“, adica fabricate in tara Marelui Zid, isi fac simtita nu doar prezenta, ci si suprematia sau pozitia dominanta. Iar dincolo de aceste produse, nu trebuie neglijate forta de munca impresionanta si nivelul superior de pregatire al…

- Un copil din Lugoj a ajuns la spital cu arsuri dupa ce s-a jucat cu diluant impreuna cu un coleg dintr-un centru de plasament. Directia pentru Protectia Copilului Timis efectueaza o ancheta interna, dupa ce un copil din Lugoj a ajuns la spital cu arsuri dupa ce s-a jucat cu diluant. Baiatul, in varsta…

- Antonia a vorbit despre realția cu Alex Velea. Au doi copii impreuna și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Artista a marturisit ca ea și șiubitul ei se completeaza. „Mi se pare ca ne ințelegem de la sine, nu ne-a luat mult sa ne invațam unul pe anul. Ne regasim unul intr-altul.…