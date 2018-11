Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Campina a fost arestat preventiv pentru tentativa de viol asupra fiicei sale de 8 ani. Fetița i-a povestit mamei ce s-a intamplat, iar aceasta a sesizat imediat Poliția, transmite Mediafax.Potrivit portalului instanțelor, magistrații Judecatoriei Campina au decis sa admita propunerea…

- Nathan Barter, in varsta de 21 de ani, a fost arestat zilele trecute in SUA, in urma unei misiuni sub acoperire. Politia a descoperit anuntul, in care autorul scria ca este in cautarea cuiva care „este interest sa il lase sa comita acte de necrofilie si capitalism". Eventualii doritori il puteau contacta…

- Scandal urias in Rusia! Doi fotbalisti importanti au fost filmati in timp ce loveau un barbat intr-o cafenea. Politia i-a arestat imediat, iar clubul la care sunt legitimati vrea sa le rezilieze contractele.

- Un recidivist din județul Vaslui a ajuns din nou dupa gratii, dupa ce a talharit și violat o femeie de 66 de ani. Dupa ce a scapat din mainile atacatorului, victima și-a sunat fiica și i-a povestit ce i s-a intamplat. Tanara de 34 de ani, care locuiește in Iași, a alertat autoritațile, care l-au […]…