Caz socant in Brasov. Un barbat si-ar fi ucis sotia si copiii

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 43 de ani, din Brasov, a mers la Politie si le-a spus oamenilor legii ca si-a omorat familie. Politistii au mers imediat la locuinta barbatului si au gasit cadavrul sotiei, o femeie in varsta de 42 ani, dar si pe cele ale copiilor. Potrivit mytex.ro, tripla crima a avut…

- Potrivit unor surse din cadrul Politiei, la sediul IPJ Brasov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca si-a omorat sotia si cei doi copii. "In urma primelor verificari, acest lucru se confirma: sotia acestuia, in varsta de 42 ani, copiii, in varsta de 18 ani (fata) si 13 ani (baiat)", au…

- Un barbat s-a autodenunțat la poliție, dupa ce și-ar fi ucis soția și cei doi copii. La sediul IPJ Brașov s-a prezentat, marți, un barbat, in varsta de 43 ani, care a afirmat ca și-a omorat soția și cei doi copii.

- Tragedie uriasa la Brasov. In urma cu cateva momente, un barbat s-a prezentat la IPJ Brasov, plin de sange si a spus ca si-a omorat sotia si pe cei doi copii. Nenorocirea s-a petrecut pe strada...

- Un barbat și-a ucis soția, in varsta de 42 de ani, și copiii: o adolescenta de 18 ani și un baiat de 13 ani. El a mers apoi la poliție unde și-a recunoscut fapta. In urma verificarilor, autoritațile au confirmat spusele barbatului. In momentul de fața, criminaliștii fac verificari in legatura cu producerea…

- Barbatul in varsta de 42 de ani a mers la Politie si le-a spus oamenilor legii ca si-a omorat familie. Politistii au mers imediat la locuinta barbatului si au gasit cadavrul sotiei, dar si pe cele ale copiilor. Stire in curs de actualizare

- O crima șocanta s-a petrecut astazi la Brașov. Un barbat și-a ucis soția și cei doi copii, dupa care s-a predat poliției, anunța Antena3. Momentan nu se cunosc motivele pentru care barbatul a recurs la acest gest.- in curs de actualizare

- Un barbat s-a autodenunțat la poliție, dupa ce și-ar fi ucis soția și cei doi copii. La sediul IPJ Brașov s-a prezentat, marți, un barbat, in varsta de 43 ani, care a afirmat ca și-a omorat soția și cei doi copii. In urma primelor verificari, acest lucru se confirma. Barbatul, care este kinetoterapeut,…

- Un barbat de 49 de ani din comuna Mosoaia, suspectat ca si a sechestrat in ultimele doua saptamani sotia si cei patru copii minori, a fost retinut, joi, de politistii pitesteni, informeaza Agerpres.ro. El este banuit ca, in decursul a doua saptamani, si ar fi lipsit de libertate sotia si patru copii…

- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia a fost audiat de Poliție, el fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani, potrivit romaniatv.net. Poliția a sesizat și DGASPC Arges in legatura cu acest caz. Barbatul, in varsta de 49…

- UPDATE, 18.00. Barbatul care și-a sechestrat nevasta și copii a fost dus de polițiști la audieri. Individul este un fost pușcariaș, eliberat in urma cu doua saptamani din spatele gratiilor. Cu soția sa, in varsta de 31 de ani, are doi baieți, de 3 și cinci ani, și o fata de noua ani. Dintr-o alta casatorie,…

- Joi seara, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Rupea au constatat producerea unui accident rutier, pe DN 13, in localitatea Bunești. Un barbat de 44 ani, din județul Cluj, care a condus un autoturism pe DN 13, dinspre Brașov spre Sighișoara, a accidentat un barbat de 42 ani, din județul…

- Aflat la Belgrad de mai bine de un an, Sebastian Ghita a acordat un interviu jurnalistului Cristoiu, o prima parte a caruia a fost difuzata, seara trecuta, simultan, de doua televiziuni de stiri – Antena 3 si Romania TV. Printre aspectele pe care fostul deputat a ales sa le faca publice a fost acela…

- Omul de afaceri Marcel Toader a vorbit despre situația in care se afla din cauza apartamentului in care locuia și unde a acumulat datorii mari la intreținere. Marcel Toader a fost in centrul atenției in ultimele luni din cauza divorțului scandalos de cantareața de muzicpa populara maria Constantin,…

- Ela Craciun (35 de ani), fosta prezentatoare de la Antena 1 si detinatoarea unuia dintre cele mai citite bloguri de parenting din Romania, a scris pe pagina sa despre cum ar trebui sa se comporte parintii cu copiii lor atunci cand gresesc.

- Leo de la Strehaia a fost saltat de politisti anunța Antena3. A fost prins la Arad si dus la IPJ Mehedinti pentru audieri, dupa ce este suspectat ca ar fi vandut o statueta de patrimoniu unui roman stabilit in SUA.Oamenii legii au facut opt percheziții, in Mehedinți și Dolj, precum și in București,…

- Tragedia a avut loc la Targu Ocna, judetul Bacau. Pompierii au fost primii care au ajuns la fata locului. In momentul in care i-au descoperit pe cei doi injunghiati, acestia au alertat autoritatile. Oamenii legii iau in calcul toate variantele. Prima ipoteza a politistilor ar fi ca mama si-ar…

- Politistii din Lugoj fac cercetari intr-un dosar penal pentru loviri si alte violente dupa ce un barbat si-ar fi atacat copiii cu un cutit. Incidentul s-a petrecut in cartierul Buchini. In urma conflictului, un barbat de 35 de ani, fiul agresorului, dar si o femeie de 27 de ani au ajuns la spital. Reprezentanti…

- Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in jurul orei 06:00 dupa un scandal de pomina. A asteptat-o in fata scarii blocului, a ranit-o pe femeie cu un cutit apoi a fugit. Victima a strigat dupa ajutor, iar un vecin a alertat autoritatile…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania a solicitat Primariei Municipiului Bucuresti aprobarea pentru manifestari publice pichetari si miting de protest , in data de 24.03.2018, incepand cu ora 9.00. Potrivit lui Vasile Zelca, presedintele SNPPC Biroul…

- Un barbat și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de duba mascaților. S-a intamplat in localitatea argeșeana Merișani, intr-o curba cu vizibilitate redusa. Oamenii legii se intorceau dintr-o misiune, informeaza realitatea.net.

- "Este inimaginabil ce se petrece in Romania in momentul de fața. In mediul online este un fel de revoluție. Oamenii vorbesc, pe rețelele de socializare, despre o noua dictatura in Romania. Oamenii vorbesc despre faptul ca bolșevismul, la noi, este politica de stat. Ei ne atrag atenția noua, celor…

- Ministerul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a infirmat, duminica, informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 8,00- 16,00. Dan a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune Romania TV, ca mesajul transmis in spatiul public…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat pe strada Traian, din municipiul Constanta, un tanar, de 20 de ani, din localitatea Cobadin, judetul Constanta, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis masura internarii pe o perioada de 5 ani intr un centru de detentie, pentru…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie din Capitala au identificat si retinut un barbat de 66 de ani, banuit de comiterea furtului de la un magazin de bijuterii din sectorul 1, din data de 29 ianuarie. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES sambata de catre Directia Generala de Politie…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din judetul Brasov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infractiunea de talharie, dupa ce a sustras o plasa cu bunuri din incinta unei agentii loto din municipiul resedinta, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie( IPJ)…

- Cabral, care este cunoscut pentru ironiile sale, a comentat in stilul sau caracteristic despre soția sa. Cabral, care a fost parasit de tatal sau biologic cand era doar un copil , este unul dintre cei mai simpatici prezentatori de televiziune de la noi. Cabral este casatorit cu Andreea Ibacka , cea…

- Procurorii DIICOT au decis sa claseze dosarul „Balena Albastra”, anunța Antena3. Procurorii susțin ca sinuciderile, care au avut loc anul trecut in Romania, nu au legatura cu jocul.Anchetatorii au investigat 10 cazuri, cinci in care copiii s-au sinucis și alte cinci in care copiii s-au ranit,…

- Ieri 31 ianuarie 2018, in jurul orei 08:10, politistii Postului de Poliție T.F. Deva au fost sesizați de personalul C.F.R. cu privire la faptul ca la ieșirea din stația C.F.R. Deva, spre localitatea Mintia, intre dublele I si II ale caii ferate, se afla o persoana decedata. Politistii au identificat…

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Susani, judetul Valcea, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a atacat o masina de politie si a lovit un politist cu un tarnacop, potrivit Romania TV. Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca doi politisti s au deplasat, marti…

- O organizatie sindicala a facut public pe site un anunt prin care le cerea politistilor din Slatina cate doi lei pentru plata cetateniei. Ulterior, anuntul a disparut dupa ce a fost postat si la avizierul din holul institutiei, potrivit StirileTvr.ro.

- Polițiștii din județul Suceava au fost alertați, dupa ce o fetița, mama și bunica ei au disparut in acceași zi din orașul Dolhasca. Copila și cele doua femei au plecat de acasa, iar rudele spun ca nu mai au nicio veste de la ele de mai mult de șapte zile. Politistii le cauta pe Vera Aioanei, de 25 de…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- CHIȘINAU, 14 ian — Sputnik. Într-o emisiune de la un post de televiziune, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro.”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- România a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul român nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii în cazul unui barbat care a fot batut de polițiști. O vecina l-a reclamat la politie pe Victor Stanciu pentru ca îsi scosese pe holul…

- Romania a fost condamnata la CEDO pentru agresiunile comise de polițiști. Barbatul care a depus plangerea la CEDO a reclamat faptul ca a fost batut minute in șir pe holul secției de poliție iar justiția din Romania nu i-a facut dreptate pe motiv ca bataile indurate nu au fost atat de rele incat sa se…

- Pedofilul din Drumul Taberei are 45 de ani, este casatorit, are o fata de 22 de ani și este in Poliție de peste 10 ani. El este in prezent agent de poliție rutiera. Barbatul a fost recunoscut chiar de colegii sai de la Rutiera. El le-a spus polițiștilor ca ”iubea de mult timp copiii”. ”Acest comportament…

- Polițiștii zilei de sambata, 6 ianuarie, sunt agenții de poliție Rareș Samoila și Mirel Cazac, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj-Poliția municipiului Cluj-Napoca. Sambata, in jurul orei 09.30, un barbat anunta, prin apel de urgenta 112, ca isi va omori sotia. Politistii s-au deplasat…

- Un barbat de 55 de ani a fost gasit mort, sambata dupa-amiaza, in parcarea unei pensiuni din județul Argeș. Șocant este faptul ca abia dupa doua ore ceilalți și-au dat seama ca mașina de marfa a barbatului avea motorul pornit, iar șoferul nu se mai zarea. Barbatul in varsta de 55 de ani a fost gasit…

- Oamenii legii au facut procese verbale in care au scris ca șoferii foloseau astfel de aplicații. Taximetriștii au fost sfatuiți sa nu mai lucreze cu Clever Taxi și Star Taxi, ci sa utilizeze doar aplicațiile dispeceratelor. Polițiștii nu au aplicat nicio amenda in acest sens. Subiectul este amplu…

- La aceasta ora, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza…

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”. Dragnea…