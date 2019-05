Stiri pe aceeasi tema

- ''Deocamdata nu stim cu exactitate cate cadavre se afla pe acea proprietate", a declarat procurorul statului Jalisco, Gerardo Octavio Solis, adaugand ca medicii legisti examineaza ramasitele umane. "La prima vedere, sunt foarte multe cadavre", a adaugat el.Autoritatile au descoperit ramasitele…

- In Pakistan, cel putin opt persoane au murit si cateva zeci au fost ranite in urma unei explozii produse in apropierea unui mausoleu sufit din orasul Lahore, in a doua zi a Ramadanului. Autoritatile au anuntat ca atacul a vizat un vehicul de politie parcat in apropiere.

- Polițiștii au demarat o ampla operațiune de cautare a trupurilor unei romance și a fetiței sale, ucise cu sange rece de un fost militar, in Cipru. Acum trupul fetiței de opt ani a fost gasit in același lac toxic unde criminalul a mai aruncat și alte victime.

- Sute de mii de persoane au ramas fara locuinte dupa sosirea ciclonului Fani in estul Indiei, unde vanturile au atins viteze de aproximativ 200 de kilometri pe ora, au smuls acoperisuri si au distrus linii electrice si de telecomunicatii, au anuntat duminica autoritatile indiene, citate de Reuters.…

- Un microbuz dat in consemn de autoritatile italiene, inca din urma cu circa doua luni, a fost descoperit de echipa de control din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret.Potrivit comunicatului primit de la ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie ...

- Autoritatile din Sri Lanka au arestat cel putin 60 de persoane suspectate ca ar fi implicate in atacurile teroriste care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, a informat presedintele Parlamentului, Lakshman Kiriella, relateaza agentia Reuters, relateaza…

- Scoli si universitati raman inchise, iar bursa de marfuri si-a suspendat activitatea ca masura de siguranta dupa atacurile cu bomba care au avut loc de Pastele catolicilor. Pe masura de ancheta a avansat, au aparut noi dovezi ca cel putin trei atentate au fost comise de atacatori sinucigasi.…

- Un adolescent in varsta de 14 ani a sfarșit tragic. Acesta a murit dupa ce a scos capul pe geamul unui autobuz și s-a lovit de silpii de electricitate de pe marginea drumului. Alejandro Perez, un baiat de 14 ani din localitatea Copacabana, Antioquia - Columbia, se afla intr-un autobuz in mers. Se intorcea…