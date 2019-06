Caz şocant . A pierdut la păcănele o sumă importantă de bani şi s-a sinucis Caz socant . A pierdut la pacanele o suma importanta de bani si s-a sinucis Scena de coșmar noaptea trecuta la Iași! Un tanar in varsta de aproximativ 30 de ani s-a aruncat in gol din zona pietonala aflata deasupra pasajului din Fundație. Un barbat a decis sa isi incheie socotelele cu viata. Din cate se pare, barbatul ar fi pierdut o suma colosala la jocurile de noroc. Un martor povesteste cum l-a vazut pe barbat pe pasajul Mihai Eminescu inaintand si arucandu-se pur si simplu in gol. Concret, barbatul in varsta de 34 de ani ar fi pierdut cateva zeci de mii de euro la pacanale si pe fondul consumului… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decis sa isi incheie socotelele cu viata. Din cate se pare, barbatul ar fi pierdut o suma colosala la jocurile de noroc. Un martor povesteste cum l-a vazut pe barbat pe pasajul Mihai Eminescu inaintand si arucandu-se pur si simplu in gol. Concret, barbatul in varsta de 34 de ani ar fi [...]

- Scena de cosmar noaptea aceasta la Iasi! Un tanar in varsta de aproximativ 30 de ani s-a aruncat in gol din zona pietonala aflata deasupra pasajului din Fundatie. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 00:30. Din nefericire, acesta nu a putut fi salvat. Politistii ancheteaza cazul.

- Papa Francisc a salutat mulțimea in limba romana, la Iași, de pe scena din fața Palatului Culturii, unde a recitat și versuri scrise de poetul Mihai Eminescu.Papa Francisc și-a inceput predica de pe scena din fața Palatului Culturii din Iași salutand oamenii in limba romana. Citește…

- Papa Francisc a ajuns sambata dupa-amiaza la Iasi. Potrivit evaluarii din acest moment a Comitetului Interministerial pentru Securitate “Vizita Papa Francisc – 2019” la evenimentele publice ale Sanctitații Sale de la Iasi participa 140.000-150.000 de pelerini, chiar daca la Iași a plouat torențial in…

- Liderii social democrati vin joi, 9 mai, la Iasi, pentru a participa la un miting despre care sefii partidului spun ca e dedicat Zilei Europei. Seful PSD, Liviu Dragnea, va di si el prezent la Iasi. El nu va fi insotit insa de premierul Viorica Dancila.

- Liviu Dragnea este întâmpinat cu ostilitate la Iași - data trecuta când a fost în capitala Moldovei a fost "aparat" de orchestra ca sa nu auda huiduielile sutelor de protestatari.

- Caz socant intr-un club din America Latina! O tanara a fost invitata sa urce pe scena, alaturi de artistii ei preferati, insa ce-a urmat a depasit asteptarile tuturor. Aceasta aproape ca a fost violata in vazul lumii!

- Un tanar in varsta de 21 de ani din satul Aldeni, comuna buzoiana Cernatesti, student la Arhitectura, si-a pus capat zilelor, spanzurandu-se in magazia locuintei. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, baiatul ar fi recurs la acest gest extrem dupa o serie de neintelegeri cu parintii. Acesta…