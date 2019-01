Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a impus luni sanctiuni impotriva sefului serviciului de informatii militare al Rusiei (GRU), a adjunctului acestuia si a doi agenti considerati responsabili de otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal si a fiicei acestuia cu o substanta neurotoxica, Noviciok, in martie 2018 la…

- Uniunea Europeana a prelungit oficial, vineri, cu sase luni, pana in iulie 2019, sanctiunile economice impotriva Rusiei, a anuntat Consiliul European, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Sefii de stat sau de guvern din tarile UE, reuniti saptamana trecuta la Bruxelles la Consiliul European…

- Uniunea Europeana a inclus luni pe lista ei de sanctiuni noua reprezentanti ai rebelilor prorusi din estul Ucrainei, fara sa aiba insa in vedere noi masuri punitive impotriva Rusiei in contextul incidentului din Marea Neagra in urma caruia Rusia a sechestrat trei nave militare ucrainene impreuna…

- Germania nu considera necesar ca Uniunea Europeana sa impuna noi sancțiuni Rusiei atata timp cat eforturile de incetare a escaladarii conflictului ruso-ucrainean continua, a declarat vineri ministrul german de Externe, Heiko Mass, relateaza Reuters.”In momentul de fața cred ca ar fi greșit…

- Austria nu va expulza unilateral niciun diplomat rus ca reactie la cazul unui colonel din armata austriaca suspectat ca a spionat 26 de ani in favoarea Rusiei, a declarat miercuri cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Cazul, care a fost facut public vinerea…

- Reacția țarilor occidentale cu privire la otravirea lui Serghei Skripal și a fiicei sale in Salisbury a subminat grav potențialul serviciilor de informații rusești, a declarat premierul britanic Theresa May, potrivit The Independent. May a menționat ca raspunsul Occidentului a fost „cea mai colectiva…

- Europa nu trebuie sa relaxeze sanctiunile impotriva Rusiei, intrucat Moscova reprezinta "o amenintare care nu inceteaza sa creasca", a avertizat marti, la Bruxelles, un inalt responsabil american, relateaza AFP. Uniunea Europeana a adoptat o serie de sanctiuni dupa anexarea Crimeii de catre Rusia si…

- Statele Unite trebuie sa decida pana marti daca Rusia a respectat conditiile pe care i le-au impus pentru a scapa de noi sanctiuni americane "severe", dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, relateaza AFP, informeaza Agerpres.La inceputul lui august, administratia…