Caz Skripal. Marea Britanie, o nouă înregistrare cu suspecții ruși Imaginile de pe camere de supraveghere, difuzate joi seara de catre politie, ii arata pe cei doi barbati, cunoscuti sub numele Aleksandr Petrov si Ruslan Bosirov, acestea fiind posibile pseudonime, sosind in gara din Salisbury pe 4 martie, spre sfarsitul diminetii. Ei se plimba in apropiere de domiciliul familiei Skripal si merg pe un pod inainte de a se intoarce in gara din Salisbury, si se indreapta apoi catre aeroportul londonez Heathrow, de unde au plecat spre Moscova.



Cei doi barbati s-au prezentat ca simpli turisti intr-un interviu in septembrie la televiziunea publica rusa…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

