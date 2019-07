Stiri pe aceeasi tema

- Un localnic din Caracal, fost angajat al Primariei, a dat noi detalii despre Gheorghe Dinca, barbatul acuzat ca le-a omorat pe Alexandra și Luiza, despre care spune ca este un om periculos. El le ofera anchetatorilor o noua pista: cadavrele ar fi putut fi aruncate intr-un canal de ...

- Sore a reactionat dupa ororile petrecute in Caracal. La cateva zile dupa ce Gheorghe Dinca a declarat ca le-a ucis pe Alexandra si pe Luiza, dupa ce le-a luat la ocazie, foarte multe persoane au publicat mesaje in mediul online.

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, se intoarce luni in casa in care le-a marturisit anchetatorilor ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza. In casa si in curtea acestuia, anchetatorii vor incerca, impreuna cu el, sa faca reconstituirea crimelor.

- Este de-a dreptul revoltator! In timp ce o tara intreaga le plange pe cele doua tinere ucise fara mila de Gheorghe Dinca, Alexandra si Luiza, un tanar care se prezinta sub numele de "Samin", s-a filmat in timp ce il felicita pe criminalul de la Caracal.

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, le va arata, luni, polițiștilor, cum le-a ucis pe Alexandra și Luiza. In casa ororilor, dincolo de poarta pe care a ajuns sa o recunoasca o țara intreaga, se va face reconstituirea crimelor ce au ingrozit Romania.

- Un caz asemanator cu cel din Caracal s-a petrecut, zilele trecute, și in București. De aceasta data insa deznodamantul a fost unul fericit, fata care sunase la 112 pentru a spune ca e ținuta cu forța intr-o casa și violata fiind salvata de polițiști.Cazul pe care STIRIPESURSE.RO vi-l prezinta…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX Gherorghe Dinca a recunoscut ca le omorat pe cele doua fete, Alexandra si Luiza. Criminalul…

- Ei spun ca era un om violent care iși batea angajații la service-ul pe care l-a avut. Unii relateaza ca omul a stat mult in Italia. "Acest om nu a avut in clin și in maneca cu taximetria, nici macar cu taximetria ilegala. Sa il ia naiba ce facea... Facea Italia. Din ce declara vecinii lui…