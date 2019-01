Stiri pe aceeasi tema

- Ploiesteanul Sorin Costin Iana (37 de ani), acuzat ca si-a violat cele doua fetite in repetare randuri, a fost condamnat, printr-o decizie definitiva a Curtii de Apel Ploiesti, la 10 ani si 8 luni de inchisoare.

- Caz revoltator la Vaslui, acolo unde cadavrul unui bebelus este tinut de mai bine de doua luni la morga. Autoritatile nu au reusit, in tot acest timp, sa faca necropsia micutului si nici nu au gasit o cale de a elibera certificatul de deces. S-a intamplat la Gura Idrici, comuna Rosiesti, acolo unde…

- Teo Trandafir (50 ani) are o relație foarte buna cu fiica ei, Maia (15 ani), insa nu e pregatita inca de momentul in care adolescenta va ieși la intalniri ori va avea un iubit. In ciuda faptului ca tinerii din ziua de azi au relații de la varste din ce in ce mai fragede, Teo spune ca are incredere totala…

- Mihai Tarziu, un fost polițist, este viceprimarul comunei ieșene Lungani. Omul a fost victima unui tanar care l-a injunghiat in stomac chiar in barul pe care il deține in satul Goești, care face parte din respectiva localitate. Incidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, a dezvaluit mediafax.…

- Patru romani risca sa intre in pușcarie, intre 6 luni și un an, și sa plateasca o amenda de pana la 150.000 de euro, pentru ca au taiat ”ca acasa” un porc, in Italia. Ei au fost denunțați de vecini, pentru cruzime fața de animale. Incidentul s-a produs in localitatea Lavinio, situata la cațiva kilometri…

- Un șofer al companiei publice transport din Braila a condus autobuzul, deși abia se putea ține pe picioare. Un pasager a observat ca autobuzul mergea sinuos, a reușit sa-l convinga pe șofer sa opreasca, i-a rugat pe calatori sa coboare și a chemat Poliția, conform Mediafax. Incidentul filmat a fost…

- Un barbat a fost filmat in timp ce a amenințat cu cuțitul pasagerul unei mașini. Incidentul a avut loc in Londra. Din imagini se observa cum un barbat se cearta cu un șofer și un pasager aflați intr-o duba, iar soferul mașinii este cel care a filmat totul.

- Inainte de a se arunca in gol, barbatul a improvizat o instalatie pentru a arunca in aer apartamentul in care locuia. Explozia a avut loc chiar in momentul in care sotia si fiica sa au intrat in casa.