- Așa nu se mai poate! Am lasat sa treaca suficient timp pentru ca aceia care ar fi putut face ceva la modul omeniei profesionale s-o faca. N-au facut-o! Pentru asta, voi aia, medici ca și mine, aveți lipsa mea definitiva de stima! Și acum, povestea! In urma cu vreo doi ani, o femeie devenea victima unui…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 13.00, in zona Pietei Nicolina, la fata locului intervenind un echipaj cu asistent al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi. „La locul solicitarii a fost gasita o femeie policontuzionata prin accident rutier, ce prezenta un traumatism la nivelul membrului inferior…

- Decanul Facultatii de Medicina a Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) ”Iuliu Hatieganu”, Anca Buzoianu, a primit, marti, Ordinul National de Merit al Frantei in grad de Cavaler, fiind singura femeie din Cluj careia i s-a inmanat...

- O inregistrare video devenita virala a dus la suspendarea din funcție a patru angajați ai unui spital din India. In imagini se vede cum o victima a unui accident rutier are sub cap, drept perna, propriul picior amputat.

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, joi, ca faptul ca Romania are o femeie premier, pe Viorica Dancila, este un semnal foarte puternic si va face femeile politician sa fie „si mai ambitioase”. Franța, mesaj pentru Romania Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala,…

- Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a declarat joi ca Romania are o politica ce favorizeaza ascensiunea femeilor si ca ocuparea functiei de prim-ministru al tarii de catre o femeie este un semnal puternic care va genera ambitii pentru femei in politica.Dupa intalnirea „Egalitatea…

- De 8 martie, o femeie din Arges e in pericol sa isi piarda viata. Sotul ei a injughiat-o de doua ori, apoi a incercat sa se sinucida. Ambulanta chemata sa ii ofere ajutor victimei a acordat ingrijiri agresorului, pe care l-a dus de urgenta la spitalul din Pitesti.

- Brigitte Sfat l-a vazut deja la bratul altei femei, insa Ilie Nastase nu a vrut sa ii spuna cine e. Brigitte Sfat, o noua acuza la adresa lui Ilie Nastase. "M-am umplut de herpes pe..." "Sunt in divort. Muncesc foarte mult ca sa uit. Eu incerc sa construies o temelie pentru viata care…

- Elena Girneața este primar la Slobozia Cioraști din 2004. Fiica a preotului și duhovnicului Ștefan Argatu, ea a parcurs intreaga cariera in baza principiilor creștine. Anul acesta va da naștere celui de-al șaselea copil și spune ca natalitatea trebuie incurajata mai ales in mediul rural. Crede ca femeile…

- Fanii cantaretului britanic Robbie Williams sunt ingrijorati de mai multe luni in legatura cu starea de sanatate a idolului lor, dupa ce artistul a suspendat, in septembrie, mai multe concerte din motive de "boala", relateaza online ziarul spaniol ABC. O luna mai tarziu, cantaretul…

- Nico s-a luptat ani la rand cu gelozia.Artista recunoaște ca nu accepta ideea ca alta femeie sa se uite la soțul ei. Din fericire, interpreta a trecut peste aceasta problema, insa recunoaște ca gelozia este boala grea. Nico spune ca gelozia este o boala grea si trebuie sa lupti mult ca sa scapi de ea.…

- Vladimir Draghia face parte din echipa “Faimoșilor” și este unul dintre cei mai buni concurenți de la “Exatlon”, fiind unul dintre favoriți la caștigarea premiului de 100.000 de euro. Tanarul este un impatimit al tatuajelor. Unul singur ii este, insa, cel mai drag. Cel de pe brațul drept, care indica…

- Comisia pentru munca din Senat a dat marti raport de respingere propunerii legislative care vizeaza abrogarea pensiilor speciale. Senatorii PNL si PMP s-au abtinut de la vot. Initiatorii proiectului, parlamentarii USR, propun restabilirea egalitatii in relatia cu statul prin abrogarea regimurilor…

- Peter Tauber, secretarul general al partidului conservator al cancelarului german Angela Merkel, demisioneaza din Uniunea Crestin Democrata (CDU), relateaza AFP. Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din…

- Japonia propune cetatenilor sa inceapa sa iasa la pensie dupa varsta de 70 de ani, in incercarea de a face fata unei scaderi a fortei de munca, scrie Reuters.Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul anului, ea subliniind ca nu va scadea nicio pensie. "Asa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an. Bineinteles ca va fi…

- ”Așa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata pana la sfarșitul acestui an. Va fi lasata in dezbatere publica pentru ca toți cei care vor sa aduca imbunatațiri sa poata s-o faca. Ceea ce pot sa spun este ca ne vom incadra in programul de guvernare, ca nu va scadea nicio…

- „Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce priveste revocarea, evident ca nu exista niciun temei serios. In conditiile in care avem un consilier al premierului condamnat la 8 ani de inchisoare si tinut in vitrina, nu avem ce…

- Nina Iliescu a fost mereu un personaj discret, care s-a ferit sa-și expuna viața in public. Ion și Nina Iliescu au o casnicie de 66 de ani și, deși fostul sef al statului a fost mai mereu in atenția presei, soția acestuia a pastrat mereu o doza de intimitate in ceea ce o privește.

- Marissa Rundell, o tanara in varsta de 19 ani, calatorea impreuna cu fiul ei de 8 luni. Aceștia s-au imbarcat in avion din aeroportul JFK din New York. Langa tanara s-a așezat o femeie vizibil deranjata de copilul acesteia. Deodata femeia a inceput sa zbiere și sa ii coboare tinerei bagajele,…

- Guvernul Romaniei si-a respectat promisiunea de a oferi angajatorilor din industria IT o solutie functionala, astfel incat costurile acestora cu forta de munca sa nu creasca. Mai mult, Guvernul a scutit de impozit si salariatii din IT cu studii medii. Toate acestea arata ca Guvernul acorda prioritate…

- Paznicii unui supermarket din Satu Mare sunt acuzati ca au inchis o persoana a strazii cu deficiente mintale intr-o cusca pentru deseuri. Scena a fost observata de o femeie care iesea de la cumparaturi si se urca in masina. Ea a facut mai multe fotografii si le-a publicat pe Facebook, impreuna cu un…

- Pep Guardiola l-a ironizat pe Gary Neville, care l-a criticat pe managerul lui Manchester City ca nu a folosit decat 6 rezerve la meciul cu Burnley Etapa trecuta, City a facut 1-1 la Burnley, Guardiola trecand doar 6 nume pe banca. Accidentarile nu i-au mai lasat jucatori pentru lista rezervelor. Și…

- O femeie a ajuns la ora 3 dimineata la maternitate cu contractii. Spre uimirea tuturor, bebelusul nu a mai putut astepta sa ajunga intr-o sala de nasteri si a venit pe lume chiar pe holul spitalului.

- Un barbat de 35 de ani din Suceava a gasit o modalitate inedita de a face bani! Si-a facut un cont de facebook fals, in care s-a dat drept femeie si a intrat in conversatii cu diferiti barbati....

- Alte patru decese au fost inregistrate in ultima saptamana, in Romania, printre care unul la Cluj-Napoca. Printre victime este și o fetița de 4 ani, niciuna dintre victime nefiind vaccinata, a anunțat Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile(CNSCBT). Medicii atrag atenția…

- Ann Cameron, o femeie nascuta in Rice Lake, Wisconsin a descoperit in 2012 ca are cancer de colon, la numai șase luni dupoa ce trecuse prin cele mai grele momente din viața ei: decesul soțului ei pe acre l-a iubit enorm. Dupa luni de tratamente recomandate de cațiva medici la care a mers pentru a-i…

- Familia din Iași care primește ajutoare de aproape 1.000 de euro beneficiaza, pe langa bani, și de produse alimentare. Soții din Pașcani spun ca au 10 copii și spun ca nu au din ce-i crește pentru ca nu au gasit locuri de munca. Familia lui Strugurel Stanescu (47 de ani) incaseaza in fiecare luna 992…

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat.

- Mulți oameni cred ca o viața activa pe scena iți poate oferi liniște și siguranța financiara la batranețe. Mirabela Dauer, una dintre cele mai iubite artiste, a dezvaluit cati bani primeste luna de luna, dupa o viata dedicata publicului si muzicii.

- Fostul edil al Capitalei traverseaza serioase probleme financiare si nu de ieri sau de astazi. Viorel Lis (73 de ani) isi permite cu greu sa-si achizitioneze toate medicamentele si sa-si faca toate investigatiile medicale. Ca sa faca rost de bani, sotia lui a vrut sa-i vanda costumele pe care fostul…

- Mirabela Dauer a scris istorie in muzica ușoara romaneasca, dar cu toate acestea a ieșit la pensie cu bani de nimic. Insa, cu toate acestea, mare artista nu se plange. Mirabela Dauer, al carei nume real este Mirabela Scorțaru , este uul dintre marile nume ale scenei muzicale din Romania. Face parte,…

- Suma exacta de plata depinde de mai mulți factori, iar din acest articol iți poți estima contribuția la pensii datorata pentru perioadele din ultimii cinci ani in care n-ai avut calitatea de asigurat in sistemul public (sau in alte sisteme autohtone) de pensii. Cu ajutorul calculatorului…

- O femeie din Marea Britanie a avut parte de un soc dupa ce a mers cu pisica la veterinar. Aceasta a crezut ca felina este in stare grava si s-a pregatit chiar pentru eutanasierea acesteia. Ulterior, ea a descoperit ca pisica era vanduta pe Facebook pentru suma de 50 de lire, noteaza The Telegraph. Kelly…

- 10.000 de cazuri de afectiuni psihice au intrat in aceasta categorie, iar aproape 600 au fost incadrate ca boli profesionale, potrivit unui raport al Casei franceze de asigurari de sanatate. Printre acestea se numara si tulburarile de somn si cele de stres post-traumatic.

- Orice persoana care are vechime legala in munca poate afla online, cu ajutorul unei aplicații a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), data la care se poate pensiona anticipat, anticipat parțial sau pentru limita de varsta. Printr-un singur click, romanii pot afla acum pe loc anul in care vor ieși…

- Demersul unei femei din Buzau de a-și completa dosarul de pensionare s-a impotmolit printre ruinele sediului unei foste stațiuni de cercetare. In locul unei arhive, fosta angajata a gasit ziduri fara acoperiș și feresetre, pe jos fiind impraștiate dosarele cu statele de plata care ar fi trebuit sa-i…

- Riscurile de dependenta asociate acestei tulburari vor fi incluse in cea de-a 11-a lista actualizata a Clasificarii Internationale a Bolilor si Problemelor de Sanatate (ICD-11), ce va publicata in luna iunie, a anuntat purtatorul de cuvant al OMS, Tarik Jasarevic, intr-o conferinta de presa. Aceasta…

- Isi cauta vechimea in munca sub mormane de moloz. Demersul unei femei din Buzau de a-si completa dosarul de pensionare s-a impotmolit printre ruinele sediului unei foste statiuni de cercetare. In locul unei arhive, fosta angajata a gasit ziduri fara acoperis si feresetre, pe jos fiind imprastiate dosarele…

- Joi, 4 ianuarie, doua cadre ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean Satu Mare au inceput un nou capitol in viata. Colonel Vlad Gheorghe , ofiter specialist I Misiuni Ordine Publica din cadrul serviciului Ordine si Siguranta Publica, dupa mai mult de 25 de munca in cadrul Ministerului Afacerilor Interne…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis ca Miron Cozma, cunoscut și ca "Luceafarul Huilei”, este o victima a Mineriadelor.Astfel, fostul lider din Valea Jiului incaseaza lunar o pensie, pentru ca a fost o victima a Mineriadelor. Anunțul a fost facut public chiar de "Luceafarul…