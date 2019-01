Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac anchete la Complexul de Servicii pentru Copilul cu Handicap Grav din Râmnicu Sarat, judetul Buzau, dupa ce conducerea institutiei a sesizat anchetatorii ca un angajat ar fi violat o tânara de 17 ani.

- Analizele de laborator au confirmat prezența virusului gripal tip A la doi pacienți din Buzau. Potrivit DSP, este vorba despre un copil de doi ani, din Buzau, și depre o adolescenta in varsta de 15 ani, domiciliata in municipiul Ramnicu Sarat. Copilul se afla intr-o stare mai buna, insa adolescenta…

- Update: Din primele verificari a reiesit faptul ca o femei in varsta de 55 de ani care se angajase in traversarea Bulevardului Unirii pe marcajul pietonal a fost acrosata de un autoturism condus pe directia Centru catre strada Calea Eroilor, de un barbat de 63 de ani. In urma impactului a rezultat vatamarea…

- Scandal urias la Complexul de Servicii "Sfantul Andrei" din Ploiesti, unitate unde sunt institutionalizati aproximativ 70 de copii cu probleme medicale, aflați in situații de risc! Mascatii au descins in urma cu doua zile, atat la centrul de plasament, cat si la domiciliile unor angajati, dupa care…