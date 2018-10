Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu a decis sa inceapa furnizarea agentului termic in cladirile unitatii. Potrivit managerului Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu, Gigel Capota, mai intai a fost pornita caldura la Maternitate. Ulterior, din cauza temperaturilor scazute…

- UPDATE – ora 15:17 Cadrele medicale de la Sectia de Obstetrica si Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati din Botosani efectueaza doar avorturi terapeutice, la cerere, a declarat astazi, pentru postul nostru de radio, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, medicul Stefan Bercea. Precizarea…

- Cadavrele a doi barbați au fost abandonate de mai bine de 3 luni in frigiderele de la Morga din Slobozia. Reprezentanții Serviciului de Medicina Legala Ialomița susțin ca au facut demersuri pe langa primariile pe raza carora au fost descoperite corpurile neinsuflețite, insa nu au primit niciun raspuns…

- Președintele PNL Ramnicu Valcea, Bogdan Popescu atrage atenția conducerii Consiliului Județean Valcea (CJV) cu privire la una dintre problemele pe care acesta instituție trebuie sa o gestioneze atat pentru municipiul Ramnicu Valcea, cat și pentru ceilalți locuitori ai județului Valcea. Printre cele…

- Bebelusii nascuti prematur au o sansa in plus la viata datorita tenismenei Sorana Cirstea, care a donat Spitalului Judetean de Urgenta un incubator performant, in valoare de 75.000 de lei. Tenismena din Targoviste a donat incubatorul prin Organizatia „Salvati Copiii”.