Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:50, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 68 de ani, care se deplasa cu autoturismul pe DN1C, pe fondul neadaptarii vitezei, a patruns pe contrasens și s-a izbit de un…

- Un procuror, o femeie in varsta de aproximativ 50 de ani, a murit dupa ce s-a aruncat, vineri, din cladirea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, de la o inalțime de aproximativ 20 de metri, anunța Poliția Capitalei și Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) ...

- Un incendiu de miriște a izbucnit, joi, in localitatea Borsec, județul Harhita. Focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ cinci hectare, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. In urma incendiului, o persoana a necesitat ingrijiri medicale, din cauza…

- Un barbat și-a pierdut viața intr-un incendiu la o casa din localitatea Probota, orașul Dolhasca. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca incendiu a izbucnit astazi, locuința arzand generalizat pe o suprafața de circa 30 de metri patrați. Din nefericire, pompierii care au intervenit…

- Un subofiter din cadrul Detasamentul de Pompieri Focsani, in varsta de 48 de ani, a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce i s-a facut rau in timpul serviciului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "In data de 30.03, in jurul orei 23,30, unui…

- Un muncitor din Argeș s-a ranit grav, cu o așchie de lemn care i-a sarit in piept, in zona inimii. Omul a pierdut foarte mult sange, iar la fața locului a ajuns un echipaj de urgența. Victima lucra la un gater, in comuna Ștefan cel Mare, astfel ca incidentul este tratat ca un accident de munca. Barbatul…

- Un barbat in varsta de 68 ani a murit, iar alte doua persoane, intoxicate cu fum și cu arsuri la maini, au ajuns la spital, in noaptea de luni spre marți, in urma unui incendiu izbucnit de la o țigara la o locuința in localitatea Livada, județul Arad, scrie Mediafax.Incendiul a izbucnit in…

- Un barbat a suferit arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu de vegetatie uscata in Urlati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. ''Incendiu vegetatie...