- O tanara de 20 de ani din Rovinari a trait o experiența cumplita cu doua zile in urma. Aceasta era la Florești, in comuna gorjeana Țințareni, cand a fost luata la ocazie de o mașina in care se aflau trei barbați....

- Copila de 14 ani care s-a indragostit de Koszin Dezso, unul dintre cei care au batjocorit-o in cimitirul din Valea lui Mihai, a suferit initial o cadere psihica. Apoi, dupa scena monstruasa din cimitir, viata ei s-a schimbat radical.

- Doi tineri au fost arestați preventiv, marți seara, de magistrații Judecatoriei Targu-Jiu, fiind acuzați de viol și lipsire de libertate in mod ilegal. Aceștia au fost incatușați pe 1 aprilie, cand politistii i-au retinut pentru 24 de ore. Cei doi barbați de 24 și 28 de ani, ambii din municipiul Targu-Jiu,…

- Nu e un banc, e decizia unui judecator. Trei barbați au fost achitați pentru ca femeia pe care au agresat-o era „prea urata ca sa fie violata”. Hotararea a starnit un val de revolta, oamenii ieșind in strada și cerand dreptate pentru biata femeie.

- Doi barbați, de 26 de ani, condamnați la pedeapsa cu inchisoare au fost depistați de polițiști, ieri 14 martie. Polițiștii de investigații criminale au depistat doi barbați, de 26 de ani, din localitațile Satu Mare și Moftin, care au fost condamnați la pedeapsa cu inchisoare de catre instanțele de judecata.…

- O decizie a unei curti de apel a generat valuri de revolta in Italia. Doi barbati au fost achitati pentru infractiunea de viol, dupa ce in prima instanta au fost condamnati. Achitarea a fost decisa de un complet de judecata format doar din femei, in 2017, insa motivarea a devenit publica abia pe…

- Doi tineri din orasul Rovinari au fost prinsi ieri la furat intr-un supermarket. Astfel, politistii din Targu Jiu au fost sesizati de un agent de securitate, din cadrul unui supermaket, din localitate, despre faptul ca a identificat doua persoane de ...

- Violența extrema in randul adolescenților ia amploare in județul Alba. Un nou act revoltator s-a petrecut intr-un grup de tineri despre care exista informația ca ar fi din Cugir. Filmul, pe care se vede cum un baiat este batut, pus in genunchi si umilit de alți trei baieti, care au și filmat tot ce…