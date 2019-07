Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 52 de ani a fost reținuta de autoritațile din Italia fiindca a vrut s-o arunce de la etaj pe batrana de 94 de ani pe care era platita s-o ingrijeasca. Femeia a baut bine, iar cand s-a intors acasa, a snopit-o in bataie pe batrana pe care ar fi trebuit s-o ingrijeasca, a notat…

- Luptatoarele Georgiana Lavinia Antuca (cat. 46 kg) si Ana-Maria Pirvu (cat. 49 kg) au adus, luni, Romaniei primele medalii la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2019, de la Baku, una de aur si alta de argint Georgiana Antuca, de la SCM Bacau, antrenata de Valentin Popescu, Serban Mujev…

- O romanca de 53 de ani a ajuns in arest, in Italia, dupa ce, sub influenta bauturilor alcoolice, a incercat sa o arunce de la balcon pe batrana de care avea grija, in varsta de 94 de ani.

- Geanina, o tanara romanca, a murit, dupa ce s-a prabușit pe strada in Viena. Femeia de 30 de ani era casatorita și era mama unei fetițe care a ramas orfana. Nenorocirea a avut loc luni dimineața in capitala Austriei. Geanina T. a cazut pe strada in timp ce se intorcea de la serviciu, așa cum a povestit…

- Simona Halep este a douasprezecea jucatoare care castiga turneul de la Wimbledon la prima sa finala, noteaza EFE, dupa ce romanca a invins-o categoric sambata pe americanca Serena Williams, 6-2, 6-2, in finala acestei competitii de Mare Slem. Pana acum, Halep reusise o singura semifinala la Wimbledon,…

- Scene dramatice au avut loc sambata la Cluu, unde un tanar voia sa se sinucida. Tanarul, de 27 ani, din Bocsa, judetul Caras Severin, se afla dupa balustrada unui pod, tinandu-se de un felinar. De pe partea cealalta a balustradei il tinea de mana un trecator. A intervenit un echipaj din cadrul Politiei…

- Cel putin sapte persoane au murit, intre care doi copii, si aproape o suta au fost ranite in urma unei furtuni insotita de vanturi puternice si ploi care a afectat miercuri noapte peninsula greaca Halkidiki, din nordul Greciei. Dureros este ca printre victime se afla și o romanca in varsta de 54 de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat, marti, in semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe chinezoaica Shuai Zhang cu 7-6 (7-4), 6-1.