- Un barbat care a condus baut si fara permis si concubina acestuia au fost prinsi in flagrant in timp ce incercau sa mituiasca doi agenti de politie cu 200 de euro, produse alimentare si cosmetice, pentru ca politistii sa nu-i intocmeasca barbatului dosar penal. Potrivit Directiei Generale Anticoruptie…

- Politistii tulceni au intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa pe numele conducatorul autoutilitarei in care se aflau cele patru persoane ranite joi dupa-amiaza, intr-un accident inregistrat in afara satului tulcean Ostrov, a anuntat purtatorul de cuvant…

- Cazurile de violența împotriva animalelor sunt tot mai dese. De o astfel de situație am avut parte, zilele trecute, în județul Brașov, atunci când un pui de râs a murit dupa ce a fost torturat de câțiva oameni, scrie

- Bataile au depasit, deocamdata, numarul etapelor jucate in acest sezon de Liga I. Dupa ce Anamaria Prodan i-a dat un pumn lui Dan Alexa dupa partida Astra – FC Botosani, marti, un oficial de la Hermannstadt a fost facut KO de un jucator al echipei!

- Polițiștii Biroului de Ordine Publica cerceteaza un tanar pentru violența in familie. In data de 12 iulie a.c., o aradeanca de 59 de ani a sesizat faptul ca fiul acesteia, un tanar de 21 de ani, a lovit-o in zona capului și a amenințat-o cu moartea, pe fondul unor neințelegeri. Pe numele tanarului a…

- Mama unui copil de 10 ani din Cugir, județul Alba, a facut publica pe Facebook o inregistrare in care mai multi tineri ii umilesc si agreseaza baiatul, in plina strada, fara ca nimeni sa intervina in apararea sa. Mai mult, aceștia au filmat intreaga scena, iar printre ei se afla și o fata. In imaginile…

- Un batran in varsta de 81 de ani din Constanța a sunat ieri, in jurul orei 15.50, a sunat la Secția 5 de poliție din oraș pentru a reclama faptul ca a fost victima unei agresiuni. Cel care l-a snopit in bataie a fost chiar nepotul sau, un barbat in varsta de 41 de ani, a notat replicaonline.ro! Polițiștii…