Caz REVOLTĂTOR. Familie BLOCATĂ pe aeroport de două luni O familie din Zimbabwe este blocata de doua luni pe un aeroport din Bangkok. Acest caz a devenit viral in intreaga lume, dupa ce patru adulți impreuna cu patru copii nu se mai pot intoarce acasa. Acest caz i-a impresionat pe thaliandezi in perioada sarbatorilor, insa nu exista soluții pentru a ii ajuta, potrvit AFP. Familia in cauza a venit in Thailanda in luna mai cu o viza turistica. Pe data de 23 octombrie, cei opt au incercat sa ajunga in Spania prin Ucraina, dar compania aeriana a refuzat sa-i imbarce, pentru ca nu aveau viza pentru Spania. Din cauza faptului ca viza lor pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru adulți și patru copii africani spun ca au fost nevoiți sa ramana pe aeroportul thailandez din cauza nesiguranței din țara lor de origine, ZImbabwe. Cand au ajuns prima oara in Bangkok, erau doar niște turiști, dar din luna octombrie au devenit „locatari” temporari intre granițe.

- Accidentul s-a produs pe o autostrada din Palma de Mallorca, Spania, unde traiește mare parte din familia Ancuței. Potrivit presei spaniole, Toni Carcu a intrat cu viteza intr-un sens giratoriu de pe o șosea suspendata, a pierdut controlul volanului, a rupt parapetul de protecție și a cazut…

- Patru barbati deghizati in Mos Craciun au intrat intr-un oras din Thailanda calare pe elafanti si au adus cadouri, vineri, elevilor dintr-o scoala locala, informeaza DPA. Dresorii de elefanti ("mahout" in limba thailandeza, n.r.), costumati in Mos Craciun, au vizitat o scoala din stravechiul…

- "Sunt foarte emotionata sa fiu aici pentru prima oara. Am auzit multe lucruri frumoase despre Thailanda, am cativa prieteni care au venit deja aici si au spus ca sigur vor reveni. Sunt foarte fericita sa fiu aici, sigur voi vizita Hua Hin si toate locurile frumoase pe care le aveti aici", a fost…

- Romanii au fost opriți pe Aeroportul International Cluj-Napoca dupa ce vameșii au descoperit ca bagajele lor erau pline cu carne de porc. Oamenii au fost opriți de angajații aeroportului pentru ca bagajele lor cantareau cu 70 de kilograme peste limita admisa. Familia de romani pleca in Spania, la cei…

- Trei puncte de trecere a frontierei cu Ucraina sunt închise la aceasta ora. Acest lucru se întâmpla din cauza ridicarii nivelului de apa în râul Nistru, scrie deschide.md Astfel, cele trei puncte de trecere de tip debarcader „Soroca"(interstatal),…

- ISJ Vaslui a finalizat proiectul “Școala și familia – impreuna pentru pentru o educație de calitate”, finanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui a organizat conferința finala a proiectului “Școala și familia – impreuna pentru pentru o educație de…

- Gestul șocant al unei fetițe de 12 ani a îndoliat o familie din Cernavoda. Bianca a murit ieri, la Spitalul Județean Constanța dupa un gest necugetat. Potrivit romaniatv.ro, familia a sunat disperata la 112 pe data de 8 decembrie, fiica lor fiind gasita inconștienta. Aceasta a fost adusa…

- Revoltator! O inregistrare video cu o fetita de aproximativ 3 ani pusa sa fumeze si sa bea dintr-un pahar, „ca oamenii mari“, „ca barosanii“, a intrat in atentia Politiei Tulcea. Cazul a fost semnalat Postului de Politie Niculitel.

- Programul optimilor de finala a Ligii Campionilor 2017. Tragerea la sorți s-a desfașurat de la ora 13:00, la sediul UEFA. Cele 16 echipe calificate au fost repartizate in doua urne. LIVE VIDEO Meciurile din optimi Juventus – Tottenham Basel – Manchester City FC Porto – Liverpool Sevilla – Manchester…

- Simona Halep ocupa locul I WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a zecea saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA. In absenta competitiilor pentru cele mai bune jucatoare din lume, nu sunt modificari in partea superioara a clasamentului WTA, transmite News.ro . Astfel, in Top…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a pornit o cauza penala în care analizeaza schema prin care Republica Moldova a importat energie electrica din Ucraina, în perioada anului 2008. Acuzatorii de stat au pornit investigațiile în baza unei plângeri…

- Alti sase membri ai Cabinetului din Catalonia, retinuti in legatura cu participarea lor la acte de rebeliune si declararea ilegala a independentei de catre guvern regional demis, au fost eliberati pe cautiune, in valoare de 100.000 de euro. Regiunea spaniola Catalonia a organizat pe 1 octombrie…

- Un judecator de instrucție spaniol a decis luni menținerea in arest preventiv a vicepreședintelui catalan destituit Oriol Junqueras și a altor trei inculpați in tentativa de secesiune a Cataloniei și eliberarea sub cauțiune a altor șase acuzați, a anunțat, intr-un comunicat, Curtea Suprema, instanța…

- Sezonul 2018/2019 al competitiilor europene va fi unul "sarac" pentru fotbalul romanesc. In Champions League se va putea califica doar o formatie, campioana Romaniei, in timp ce in Europa League, vor avea sanse sa joace 3 echipe: castigatoarea Cupei Romaniei, vicecampioana Romaniei si ocupanta locului…

- Cel mai probabil barbatul, care prezenta degeraturi, a murit de frig. Potrivit jurnaliștilor francezi, asistenții sociali ar fi refuzat sa-l ajute pe barbat. Romanul de 50 de ani venise din Marne in Bordeaux, la un adapost pe care il știa și unde mai fusese cazat in anii trecuți. Reprezentanții…

- O tanara de 29 de ani din Romania a disparut in Spania, acum o saptamana. Familia originara din Dorohoi o cauta cu disperare si se gandesc la ce este mai rau. Tanara a plecat de acasa fara bagaje si a disparut fara urma. Nimeni nu banuieste ce s-ar fi putut intampla.

- Mediul de afaceri din Ucraina este interesat in dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu companiile din Republica Moldova, inclusiv prin realizarea unor proiecte investiționale in infrastructura, industrie, agrobusiness, comerț etc. Declarația a fost facuta de catre președintele Uniunii Industriașilor…

- Sute de mii de moldoveni ar putea ramane fara apa potabila, din cauza largirii Complexului Hidroenergetic de la Dnestrovsk. In cadrul unei conferințe de presa, vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Popșoi, și secretarul feneral al PAS, Igor Grosu, au evidențiat pericolul grav al…

- O femeie din Iasi aduce acuzatii grave companiei aeriene Wizz Air. M. P. spune ca a suferit pagube materiale, dar si morale din cauza anularii unui zbor catre Italia, Treviso. Mai mult, dupa ce a platit 269 de lei pentru bilet, a fost anuntata in Aeroport, alaturi ce ceilalti pasageri, ca nu mai poate…

- Gest socant al unui om al bisericii dintr-o comuna doljeana. Preotul a lasat un bilet de adio, in care le-a cerut scuze tuturor, inclusiv celor doi copii ai sai si a ales sa-si puna capat zilelor.

- Procurorul general al Spaniei, Jose Manuel Maza, initiatorul urmaririi penale impotriva liderilor separatisti catalani, a murit pe neasteptate sambata la Buenos Aires, in Argentina, a anuntat Parchetul General spaniol, relateaza AGERPRES, citand AFP si DPA. Citeste si: Nepotul dictatorului…

- Circulația pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia a fost blocata din cauza unui șofer care și-a lasat mașina parcata in drum. Autoturismul ocupa aproape jumatate din strada, iar din aceasta cauza autobuzele nu au mai putut trece și au blocat drumul. O mașina parcata aiurea a incurcat serios circulația…

- Noua reglementare vizeaza atat cetațenii thailandezi, cat și cetațenii straini care iși achiziționeaza cartele SIM, atat preplatite, cat și pe baza de abonament, potrivit Comisiei naționale pentru transmisii și telecomunicații (NBTC). Persoanele care sunt deja in posesia unei cartele SIM și…

- Medicii de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala au fost in situatia de a amana oprratiile in cazul a zece pacienti pentru ca nu au mai avut placute de electro-cauter, masti, manusi sau ata chirurgicala, scrie jurnalista Paula Rusu pe blogul sau.Medicii spun ca legea…

- O profesoara de școala generala din Bangkok, Thailanda le-a cerut elevilor sai sa deseneze supereroul in care ar vrea ei sa se transforme. Entuziasmați de tema primita, copiii și-au imaginat personaje care „ingheața” timpul, care pot zbura, care pot muta obiecte doar cu ajutorul minții etc. Insa unul…

- Familiile monoparentale al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 530 de lei inclusiv vor beneficia de un ajutor social comunitar lunar, conform unui proiect adoptat, marți, in ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Mai exact, pentru familia…

- „Uitam ca disciplinarea fizica poate fi o expresie a dragostei parintesti “. Asta sustin reprezentantii Aliantei Familiilor din Romania (membra a Coalitiei pentru Familie) in ciuda tuturor studiilor care arata ca ar trebui sa ne impotrivim vehement „educatiei cu nuiaua“.

- Doua surori, de 13 și 21 de ani, din Republica Moldova, au ajuns la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, dupa ce mașina în care se aflau împreuna cu parinții s-a rasturnat pe drumul european E 581, la câțiva kilometri de Vama Albița. Accidentul a avut drept cauza…

- Circulatia rutiera este blocata pe DN12C, in județul Harghita, din cauza copacilor cazuți pe șosea. Circulatia rutiera este blocata, duminica, pe DN 12C la iesirea din localitatea Lacul Rosu catre Gheorghieni, din judetul Harghita, din cauza unor copaci cazuti pe sosea, anunta Centrul Infotrafic al…

- Pe un portal britanic de anunțuri pentru cautarea angajatilor a aparut o cerere destul de interesanta de la o familie care locuieste la Londra. Familia cauta o dadaca pentru copiii lor. Dadaca ar trebui sa-i trateze ca și cum ei nu ar avea sex. Parinții cer sa nu li se spuna copiilor "iepurași" și…

- Parlamentul regional a declarat independența Cataloniei de Spania și mulți turiști, inclusiv romani, vor sa știe cum vor fi afectate vacanțele in Barcelona de aceasta decizie. Dupa ce peste 800 de persoane au fost ranite in timpul referendumului pentru independeța din catalonia și aproape in fiecare…

- Alexandru Ilioi, un barbat de 58, ajuns in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon“ din Iași duminica, 1 octombrie, din cauza unor dureri la degetul mare de la piciorul drept, a murit. Barbatul in varsta de 58 de ani din Barnova si-a pierdut viata dupa aproape doua saptamani de…

- Fostul președinte al Romaniei a evocat in fața studenților Facultații Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universitații de Stat a Moldovei, in cadrul unei conferințe publice cu tema „Republica Moldova intre Est și Vest. Șansele modernizarii”, posibilitatea unor schimburi…

- Cuplul Deborah Briton, in varsta de 53 de ani, și partenerul sau Paul Roberts, in varsta de 43 de ani, care a incercat sa obțina despagubiri, declarand ca ei și cei doi copii s-au imbolnavit in vacanța all-inclusive petrecuta in Mallorca, au fost trimisi la inchisoare.

- Organizatia Salvati Copiii face un apel catre autoritati sa isi asume ca prioritate a agendei guvernamentale educatia si dreptul fiecarui copil de a ramane in scoala, prin garantarea programului "Scoala dupa Scoala" in fiecare unitate de invatamant, astfel incat abandonul scolar sa poata fi corectat.Potrivit…

- Inregistrarea electronica in programul Diversity Visa al Statelor Unite, Loteria Vizelor 2019, este blocata, joi seara, din cauza unor probleme tehnice, Ambasada SUA la Bucuresti spunand ca impreuna cu specialistii IT de la Departamentul de Stat lucreaza la remedierea acestei probleme.Cei…

- Turneul Campioanelor de la Singapore poate incepe (22-29 octombrie). Caroline Garcia a devenit a opta calificata la competitia care reuneste cele mai valoroase jucatoare din 2017, dupa retragerea Johannei Konta de la turneul de la Moscova, de saptamana viitoare. Garcia va debuta in proba de simplu de…

- Simona Halep, numarul unu mondial în tenisul feminin, a fost nominalizata de asociația profesionista de profil (WTA) la titlul de ''Jucatoarea Anului'', alaturi de Garbine Muguruza (Spania), Jelena Ostapenko (Letonia), Karolina Pliskova (Cehia), Elina Svitolina (Ucraina) și

- Simona Halep este lider in noul clasament al Asociatiei Tenisului Feminin (WTA), iar povestea ar deveni si mai frumoasa daca sportiva din Constanta si-ar pastra pozitia pana la finalul anului. Diferenta dintre Halep si principalele urmaritoare nu este una mare, astfel ca Simona are nevoie de un…

- Trei femei din China au ramas blocate pe un aeroport din Coreea de Sud din cauza operațiilor estetice. Acestea nu au fost primite la imbarcare, deoarece nu mai aratau deloc ca in fotografiile din pașaport, relateaza The Sun. Cele trei tinere au plecat in Coreea de Sud pentru a-și face mai multe operații…

- Trei femei din China au avut probleme la imbarcare pe un aeroport din Coreea de Sud dintr-un motiv mai putin obisnuit. Abia isi facusera operatii estetice si erau de nerecunoscut, scrie digi24.ro.

- Datoriile Spitalului Județean de Urgența (SJU) Deva au ajuns la 9 milioane de lei, situație in care, la sfarșitul saptamanii trecute, unii furnizori de alimente au oprit, temporar, aprovizionarea cu carne de pui, iar bolnavii de diabet au primit la masa doar piure de cartofi, a declarat, luni, managerul…

- Directorul Regionalei Timisoara, Horatiu Simion, si seful Sectiei de Drumuri Orsova, Cunicel Ion, au fost demisi de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Acesta a cerut un raport cu privire la elementele care privesc infrastructura rutiera si care ar fi putut contribui la agravarea tragicului accident…

- Fotocredit: Porsche Germanii de la Porsche sunt hotarați sa ceara despagubiri de la conaționalii de la Audi, in valoare de 200 de milioane de EURO - suma in cauza fiind considerata suficienta pentru a acoperi pierderile in cazul SUV-urilor Cayenne motorizate 3.0 TDI . Informația a fost publicata…

- Anul trecut, in mai, Coaliția pentru Familie a depus la Parlament cele 3 milioane de semnaturi pentru revizuirea Constituției. Formularea propusa pentru articolul 48 alin. 1 din Constituție este: „Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimțita intre un barbat și o femeie, pe egalitatea acestora…

- Circulatia autovehiculelor a fost blocata complet vineri dupa-amiaza pe soseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona comunei Iclod si a localitatii Fundatura. Din primele informatii, este vorba despre mai multe cabluri agatate de un autovehicul, care au cazut pe sosea. In zona s-au format cozi uriașe de autovehicule.…

- De Ziua Internaționala a Educației, Organizația Salvați Copiii Romania face apel catre autoritați sa asume ca prioritate a agendei guvernamentale educația și dreptul fiecarui copil de a ramane in școala, prin garantarea programului "Școala dupa Școala" in fiecare unitate de invațamant, astfel incat…

- Consumul de ciuperci din padure a dus inca o familie la Spitalul de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava. Marți seara, o familie formata din trei persoane, din Salcea, a ajuns la UPU Suceava, cu simptome de intoxicație acuta cu ciuperci. Mama, in varsta de 33 de ani, tatal, in ...

- Actorii de la Teatrul din Targu Jiu sunt ȘOCAȚI, vineri familia i-a vizitat! In jurul orei 15:00, duminica 1 octombrie, a avut loc un accident grav pe autostrada Brescia – Piacenza A21 la Ponzano di Leno. In mașina se afla o familie din Targu Jiu, tatal Mihail Vladaianu fost sunetist al Teatrului…