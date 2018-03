Stiri pe aceeasi tema

- Tomasz Komenda este un polonez care a petrecut 18 ani in spatele gratiilor, fara sa fie vinovat de fapta pentru care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare. Joi, instanța a decis sa il elibereze pe barbat, dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca acesta nu ar fi putut comite fapta…

- Xabi Alonso, retras din activitatea de fotbalist profesionist, are probleme cu legea în Spania. Fostul jucator de la Real Madrid este în atentia procurorilor, care cer opt ani de închisoare pentru mijlocasul spaniol, acesta fiind acuzat ca a

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei BOLOȘ FLORIȚA, la data faptelor judecator in cadrul Judecatoriei Ineu, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de:- abuz in serviciu…

- Fostul deputatul Viorel Hrebenciuc, numit și eminența cenușie a PSD, îsi va afla astazi sentinta în dosarul retrocedarile ilegale de paduri, un dosar cu un prejudiciu de circa 304 milioane euro.

- A stat 23 de ani dupa gratii, nevinovat. Si nu va primi nicio despagubire pentru eroarea judiciara. Este povestea unui afro-american din Kansas, unul dintre statele americane, care nu acorda compensatii de acest gen.

- Am urmarit sa transform UPC intr-o companie mai ofensiva pe o piata de telecom extrem de competitiva si am pus accent pe executia strategiei in cei 5 ani in care am fost CEO si director marketing al UPC Romania, a declarat Robert Redeleanu in cadrul unei intalniri cu media inainte de a prelua pozitia…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului premier Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, informeaza…

- Lovitura dura pentru fostul premier Victor Ponta, dar si pentru fostul ministru Dan Sova. La ultimul termen de judecata din dosarul Turceni Rovinari, procurorii au cerut la Inalta Curte de Casatie si Justitie ani grei de inchisoare pentru cei doi.Potrivit Romania TV, procurorii ar fi cerut …

- Park, in varsta de 66 de ani, a fost destituita de Curtea Constitutionala in martie 2017, iar printre cele 18 capete de acuzare se regasesc fapte de coruptie, luare de mita, abuz de putere si divulgarea unor secrete de stat.Potrivit procurorilor, fostul presedinte si-a depasit atributiile…

- Procurorii din Istanbul au cerut o pedeapsa de 10 ani de inchisoare pentru un șofer de taxi care a inșelat un turist, datorita faptului ca a lungit de o maniera oneroasa o cursa, și prin urmare a caștigat mai mulți bani.

- In baza „recursului compensatoriu“, barbatul a primit o reducere de 378 de zile de inchisoare, iar magistratii au fost obligati pana la urma sa-i deschida poarta puscariei. Constantin Gagica primise o condamnare de 12 ani si 6 luni de inchisoare, dar conform noii legislatii a fost lasat sa plece…

- Procurorii germani au anuntat marti ca au cerut judecatorilor condamnarea a trei oameni de stiinta de la prestigiosul Institut Max Planck pentru cruzime la adresa animalelor, dupa ce au efectuat experimente pe creierele maimutelor.

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Fujimori, in varsta de 79 de ani, sef al statului din 1990 pana in 2000, executa o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii si coruptie, dar a fost gratiat in decembrie anul trecut de actualul presedinte, Pedro Pablo Kuczynski.Procuratura a cerut ca fostul presedinte…

- Procurorii DNA au cerut luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), condamnarea liderului PNL Ludovic Orban la un an de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis, miercuri, condamnarea la 4 ani de inchisoare in cazul lui Horia Georgescu, fostul director al Agentiei Nationale de Integritate. Aceeasi pedeapsa a fost pronuntata si pentru avocata Ingrid Mocanu.Decizia nu este definitiva.Procurorii DNA au dispus, in aprilie…

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, potrivit

- Ahmad Khan Rahimi, barbatul care a comis atacurile din New York și New Jersey in 2016, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Ahmad Khan Rahimi, cunoscut sub numele de “Chelsea bomber”, a fost condamnat la inchisoare pe viața, scriu cei de la BBC. Procurorii au argumentat ca barbatul in varsta de…

- O instanta de apel din Coreea de Sud a confirmat, luni, vinovatia mostenitorului imperiului Samsung judecat pentru coruptie, insa i-a schimbat pedeapsa in inchisoare cu suspendare si a dispus sa fie eliberat imediat. Cel mai probabil va fi depus apel impotriva deciziei, care nu e definitiva.…

- Un roman a fost gasit vinovat de jurații din Badajoz, Spania, in cazul uciderii fostei lui iubite. Procurorii vor ca barbatul din Romania sa primeasca o pedeapsa de pana la douazeci de ani inchisoare.

- O adolescenta de 17 ani și-a pus capat zilelor dupa ce a trimis din greșeala un mesaj iubitului sau. Mesajul trebuia sa ajunga, de fapt, la cea mai buna prietena a ei careia îi povestea ca și-a înselat prietenul cu altcineva. Dupa ce și-a dat seama de greșeala pe care o facuse,…

- Patru polițiști spanioli sunt acuzați ca au falsificat probe pentru a rezolva mai multe cazuri. Ei au plantat dovezi impotriva unor romani, care aveau antecedente penale, relateaza El Mundo. Dovezile inregistrate in mai multe cazuri s-au dovedit a fi prea bune ca sa adevarate. Toate probele erau plantate…

- Yumna este o tânara care locuieste în Africa de Sud care, acum trei ani, a adoptat un catelus. Pentru ca era mic, pufos si extrem de iubitor, noua stapâna nu si-a pus problema cât de mult va creste.

- Tribunalul Constanta i-a condamnat miercuri pe șase cetateni straini la pedepse cuprinse intre 18,5 ani de inchisoare si 19,5 ani de inchisoare pentru trafic international de droguri, ei introducand in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta, aproximativ 2,5 tone de cocaina. Drogurile…

- Un avocat din Donduseni a fost retinut, duminica seara, dupa ce a fost prins în flagrant de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA în timp ce primea 2500 de euro de la un cetatean. Potrivit denuntatorului, aceasta era o parte din cele 5000 de euro estorcate de avocat pentru musamalizarea…

- Fostul primar din Bran, Gheorghe Hermeneanu, a fost condamnat definitiv la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare. Fostul primar din Bran a fost prins in flagrant in timp de lua mita 5.000 de lei. Instan’a Curtii de Apel Brasov l-au condamnat pe Gheorghe Hermeneanu la 2 ani si 8 luni de inchisoare…

- Un cuplu a decis sa faca recent o excursie nu tocmai obisnuita. Originari din Marea Britanie, cei doi au mers pana la o inchisoare abandonata din Cornwall, acolo unde au vrut sa faca mai multe poze. A

- Va trebui sa uite de uniforma de polițist și sa se obișnuiasca cu haina de pușcariaș. Un agent de la Poliția orașului Insurațeni a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare pentru lipsire de libertate și influențarea declarațiilor, dupa ce, in primavara anului 2015, ajutat de o ruda…

- Fostul rector al Universitatii Petre Andrei din Iasi Sorin Bocancea a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare, in timp ce alti trei profesori au primit pedepse depana la trei ani de inchisoare, fiind acuzati ca au intervenit in fraudarea situatiei scolare a unui student. Decizia nu este definitiva,…

- Cercetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați intr-un dosar de trafic de influența, comisarul șef Tomița Pavaloiu, fost adjunct al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, a fost gasit nevinovat. Dupa aproximativ doi ani de cercetari, procurorii au dispus…

- In cererea de arestare preventiva a lui Mihai Lucan, acuzat de delapidarea cu peste un milion de euro a Institutului Clinic de Transplant si Urologie Cluj, DIICOT vorbeste despre incercarea de blocare a anchetei, sustragerea unor bani si bijuterii, modalitatile de „capusare” a ICUTR si despre pedeapsa…

- Craioveanul Pastorel Florescu, de 42 de ani, a fost deferit justiției de procurorii anticorupție in august anul trecut, intr-un dosar in care a fost acuzat de evaziune fiscala. In rechizitoriul intocmit, procurorii DNA au reținut ca, in perioada mai-septembrie 2008, ...

- Mark Denny, un barbat de 46 de ani, a petrecut 25 de ani în închisoare, deși era nevinovat. El a fost acuzat în 1987 de jefuirea unui restaurant din Brooklyn si de violarea unei angajate în vârsta de 18 ani. La momentul anchetei, procurorii au descoperit…

- Procurorii au finalizat urmarirea penala si au expediat cauza penala de invinuire a politistului instantei de judecata, care este acuzat de corupere pasiva, trafic de influența, abuz de serviciu și pastrarea ilegala a munițiilor.

- Procurorii turci au cerut, miercuri seara, condamnarea la patru ani de inchisoare a starului NBA Enes Kanter, blocat pe Aeroportul Otopeni in luna mai, jucatorul de baschet fiind acuzat ca l-a insultat pe presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan.

- Procesul crimei de la Partoș, care a ingrozit in aceasta vara județul Alba, va incepe marți, 19 decembrie. Madalin Miki Lupu este acuzat ca a ucis o femeie din Partoș și l-a ranit grav pe fiul acesteia, dar și ca, la scurt timp dupa atacul de la Alba Iulia, a ucis o alta femeie, la Botoșani. Procurorii…