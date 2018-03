Stiri pe aceeasi tema

- O minora a ramas gravida cu un batran de 74 de ani. Tanara este mandra, ea scriind pe Facebook ca il iubește mult pe barbatul in varsta. „Chiar daca el are 74 de ani și eu doar 16, tot il iubesc! Avem 8 luni impreuna! Il iubesc mult”, a scris tanara pe Facebook. „Ești un copil […] The post Imaginile…

- Ana, micuța de doar cateva luni a vedetei Simona Gherghe, a facut primii pași, iar vedeta de la ”Acces Direct” s-a grabit sa se laude cu asta pe pagina de socializare. A primit multe aprecieri, dar și comentarii siropoase și de drag. ”Pfoaaa”, ”Drumuri bune, Ana!!!”, ”Mami, tati& comp. pentru voi exista…

- Liviu Arteni a oferit primele declarații cu privire la moartea Israelei Vodovoz. El nu crede ca cea care i-a fost soție timp de 10 ani este intr-adevar moarta. In stare de șoc, barbatul a vorbit plangand despre dispariția Israelei. Liviu Areni și Israela Vodovoz s-au casatorit in 2008. In pofida diferenței…

- Ilinca Vandici se simte o femeie implinita de cand a devenit mamica. Prezentatoarea „Bravo, ai stil” a adus pe lume un baiețel, vara trecuta. Viața vedetei și a soțului ei, Andrei Neacșu, s-a schimbat dupa nașterea lui Zian. Ilinca a postat un mesaj emoționant, cu ocazia zilei de 8 martie. Ilinca Vandici…

- Simona Gherghe i-a transmis un mesaj emoționant mamei sale, cu ocazia zilei de 8 Martie. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook cateva randuri profunde pentru cea care i-a dat viața, iar alaturi a atașat o fotografie in care apare alaturi de micuța vedetei. ”Azi e doar despre ea. De obicei, puneam…

- Urmarire cu focuri de arma, in cartierul Rahova, din Capitala. Totul a pornit, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Șoferul mașinii a incercat sa fuga, dar a fost blocat in trafic. In incercarea disperata de a scapa, barbatul a intrat in mașina Poliției,…

- Te simti obosit? Ai un sistem imunitar slabit? Este posibil sa suferi de lipsa vitaminei D. Afla mai multe despre simptomele acestei carente din articolul de astazi! Principalele simptome ale deficitului de vitamina D sunt adesea atribuite altor afectiuni. Alaturi de alte vitamine si minerale, acest…

- Rozica Ciobanu venise din Romania impruna cu Ionel și cele doua fiice ale lor, Ioana (13 ani) și Bianca (7 ani). Cei patru sperau ca iși vor construi o viața mai buna in Italia. Nimeni nu și-a imaginat ca vor sfarși intr-un mod atat de tragic. Mama iși ducea fetele la școala cand trei mașini […] The…

- Jumatate de țara se afla sub cod portocaliu, iar cealalta jumatate sub cod galben. In mai multe județe din țara, autoritațile au decis sa inchida școlile, urmand ca elevii sa recupereze orele pierdute. Un adolescent din Gorj a incercat sa convinga autoritațile locale sa urmeze același mode și sa inchida…

- FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Dupa ce a ratat din nou calificarea in finala de la Eurovision Romania 2018, Mihai Traistariu a rabufnit pe Internet. Artistul a postat un mesaj acid prin care transmite faptul ca voturile in favoarea sa ar fi fost mai multe, de fapt, decat 1.100. FINALA EUROVISION ROMANIA…

- Mircea Radu, pe care telespectatorii il vor revedea cu o noua emisiune, “Ie, Romanie”, din 1 martie, de la ora 21.15, ține toate posturile de peste an. Iar faptul ca in aceasta perioada cutreiera țara in lung și-n lat cu noua sa caravana, in cautare de fete frumoase și talente autentice, nu-l impiedica…

- Perfect ii merge lui Adrian Mutu dupa ce s-a lasat de fotbal! A incercat cu antrenoratul, din fașa, dar a fost nepregatit și a lasat-o pe alta data. A facut școala de antrenori apoi, unde a bifat aproape numai de ”10”, iar acum ara un rol important in cadrul Federației conduse de Razvan Burleanu! De…

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- Victor Slav și Bianca Dragușanu au fost weekend-ul trecut la munte. Din pacate, prezentatorul tv a suferit un accident și s-a ranit destul de serios la picior. Victor Slav este nevoit sa se deplaseze in carje o anumita perioada de timp. Partenera lui de viața a facut tot posibilul pentru a-l ajuta și…

- S-a lasat cu bataie la protestul de la Palatul Cotroceni! Deputatul Liviu Pleșoianu, de la PSD, participa, alaturi de mai mulți bucureșteni, la un protest. Acolo și-a facut apariția și Malin Bot. Acesta a fost huiduit de protestatari, care le-au cerut jandarmilor sa il indeparteze. Bot nu a vrut…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a avut o reacție foarte categorica la adresa unei invitate din platoul emisiunii Acces Direct, de la Antena 1. Simona Gherghe, care a fost refuzata de postul de televiziune Pro TV cu ani in urma , și-a pus la punct o invitata pe care a avut-o la emisiunea…

- Emisiunea „Acces direct”, prezentata de Simona Gherghe, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 17.00, la Antena 1, a fost cea mai urmarita producție de televiziune, in luna ianuarie 2018, la nivelul publicului din toata țara. Luna ianuarie a marcat, de asemenea, revenirea Simonei Gherghe, in…

- Un barbat de 59 de ani, din comuna teleormaneana Uda Clocociov, a ajuns, duminica noaptea, 4 februarie, la spital dupa ce a fost ranit intr-un accident rutier. Acesta, al carui diagnostic stabilit de medici ar fi fost de fractura de coloana, era pasager intr-un autoturism.

- Simona Gherghe nu suporta, clar, invitatii care vin in platou si mesteca guma. Prezentatoarea TV a somat, din nou, o persoana aflata in platou sa scuipe ce are in gura. Femeia prezenta in platou s-a conformat si a eliminat guma intr-un servetel. A

- Localnicii si turistii care strabat judetul Sibiu, prin orasul Agnita, pentru a ajunge în judetul Mures, pâna la Sighisoara, vor avea o sosea mai buna din 2021, dupa ce joi s-a semnat un contract de modernizare a acestui drum, cu bani europeni, în valoare de peste 118 milioane de lei.…

- Politistii din Constanta au fost solicitati sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul. Este vorba despre o femeie in varsta de 50 de ani. La fata locului…

- Simona Gherghe a facut o marturisire șocanta! Prezentatoarea a povestit momentele de groaza prin care a trecut dupa ce a recurs și ea la pastile de slabit pentru a scapa de kilogramele in plus. Mai mult, vedeta a povestit prin ce pericol a trecut recurgand la aceasta soluție.

- Simona Gherghe a facut o marturisire șocanta! Prezentatoarea a povestit momentele de groaza prin care a trecut dupa ce a recurs și ea la pastile de slabit pentru a scapa de kilogramele in plus. Mai mult, vedeta a povestit prin ce pericol a trecut recurgand la aceasta soluție.

- Mirela Boureanu Vaida a preluat emisiunea ”Acces Direct” in calitate de moderatoare atunci cand Simona Gherghe a nascut și a intrat in concediu. Acum ca micuța Ana Georgia a implinit 8 luni, Simona a revenit la emisiunea ei, așa ca toata lumea se intreba ce se va intampla cu Mirela. Dupa ce presa mondena…

- Simona Gherghe i-a scos fetița la fereastra casei pentru ca micuța sa vada cum cad fulgii de zapada. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care a intrerupt emisiunea pe care o modereaza la Antena 1 pentru a-i atrage atenția unei invitate , se bucura de weekend alaturi de familia sa. Cum in Capitala…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a oprit emisiunea pe care o modereaza la Antena 1 pentru a „urechea” o invitata in platou. Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani , a revenit la carma emisiunii „Acces Direct”, pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe a fost in concediu postnatal dupa…

- Polițiștii locali, din cadrul Compartimentului Protecția Mediului – Poliția Ecologica, au acționat in urma unei sesizari publicate in mediul online și au identificat ca resturile menajere impraștiate aparțin restaurantului KFC. „In urma discuției purtate cu reprezentantul firmei US…

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara, Romania. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara.

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- Bianca Dragusanu tace si face! Prezentatoarea oficiala a emisiunii ”Te vreau langa mine” isi vede de drumul ei si a ignorat complet subiectul revenirii Gabrielei Cristea la Kanal D, ”intretinandu-si” telespectatorii cu altfel de marturisiri. Bianca Dragusanu a deschis editia de joi a emisiunii ”Te vreau…

- Mirela Vaida revine la tv, dar nu cu “Mireasa pentru fiul meu”, așa cum s-a spus zilele trecute. Prezentatoarea tv a ținut sa lamureasca aceste zvonuri și a postat un mesaj pe contul de socializare. Mirela Vaida a scris un mesaj pe contul de socializare, unde le-a marturisit admiratorilor sai ca le…

- Un român se afla în stare grava la spital dupa ce a fost lovit din plin de un autoturism în seara zilei de duminica, într-o localitate din apropierea Romei, iar șoferul a fugit de la fața locului.

- Florin Salam a spus totul despre ceea ce se petrece intre el si Roxana Dobre intr-un interviu pentru SpyNews. Florin Salam si Roxana Dobre s-au impacat, dar abia acum s-a aflat ce conditii i-a pus manelistul sotiei sale "Roxana are foarte mulți dușmani. Nu știu de ce, mai ales de cand…

- Simona Gherghe s-a intors la tv, dupa ce Mirela Vaida i-a ținut locul mai bine de jumatate de an. "Sunt puțin emoționata! Nu am mai facut chestia asta de noua luni. Intre timp, cred ca știți deja ca am nascut o fetița care are acum 7 luni și jumatate, care este bine, este acasa cu mama mea.…

- Simona Gherghe a revenit la carma emisiunii "Acces direct", dupa o pauza de noua luni, timp in care a nascut o fetita. Vedeta s-a despartit cu greu de fiica ei, Ana Georgia, dar astepta cu nerabdare si intalnirea cu telespectatorii. A

- Indragita prezentatoare Simona Gherghe a revenit la emisiunea “Acces Direct”, dupa o pauza de noua luni. Chiar daca s-a dezlipit cu greu de fetița sa, Ana Georgia, prezentatoarea abia aștepta intalnirea cu telespectatorii care o admira atat de mult.

- Distracție periculoasa în Berbești, județul Vâlcea. În lipsa zapezii, un tânar s-a urcat pe o sanie și s-a lasat tras de o mașina chiar pe asfalt, iar imaginile au stârnit îngrijorare pe internet.

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care va reveni la carma emisiunii „Acces Direct” in luna ianuaie a acestui an, profita din plin de vacanța de sarbatori pentru a se bucura de familia sa.Simona Gherghe a stralucit la petrecerea de Revelion, aceasta a purtat o haina neagra, eleganta, și-a…

- Simona Gherghe și-a surprins fetița intr-o ipostaza foarte frumoasa chiar in prima zi a noului an 2018. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care va reveni la carma emisiunii „Acces Direct” in luna ianuaie a acestui an , profita din plin de vacanța de sarbatori pentru a se bucura de familia…

- Mirela Vaida și-a luat la revedere de la telespectatori in ultima emisiune „Acces Direct” pe care a prezentat-o la Antena 1. Mirela Vaida, care are o familie foarte frumoasa , a fost, din primavara acestui an moderatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1. Prezentatoarea a inlocuit-o atunci pe…

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza cand a intrebat-o pe fiica ei ce ar dori sa devina atunci cand o sa fie mare. Mirela Vaida este prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1 , pana la revenirea pe micile ecrane a Simonei Gherghe, cea care se afla in concediu postnatal. Mirela Vaida…

- Gabriela Cristea l-a lasat pe Tavi Clonda cu fetita si a dat fuga, in Ajun, la un mall din Bucuresti, la un magazin de haine. Cel mai probabil, prezentatoarea TV, momentan in concediu de maternitate, a cumparat cateva cadouri de care uitase. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica in exclusivitate…

- Singuri acasa a fost tema emisiunii "Vorbește Moldova". O mama și-a lasat cei patru copii singuri acasa pe cateva zile.Acest caz avut loc in satul Varzarești, raionul Nisporeni. Copiii au fost gasiți fara supraveghere de asistenta medicala din sat.

- Simona Gherghe, mesaj emoționant pentru mama ei, cu ocazia zilei de naștere. Vedeta a postat pe contul de socializare, prima imagine cu cea care i-a dat viața. Simona Gherghe a postat un mesaj emotionant pe o retea de socializare, acolo unde a atasat si o fotografie. Prezentatoarea de la Acces Direct…