- Ștefan Savulescu a fost preot la biserica "Maica Precista" din Ploiesti din anul 1986 pana in 2010, cand s-a pensionat, fiind iubit de enoriași pentru harul și devotamentul de care a dat dovada, scrie observatorulph.ro. El le-a insuflat credincioșilor dragoste pentru Maica Domnului si pentru icoana…

- Pompierii din Drobeta Turnu Severin au intervenit, in aceasta dimineața, in comuna Malovaț, județul Mehedinți, pentru a stinge un incendiu izbucnit la cabina unui tir. Din fericire, nu sunt victime. „S-a acționat cu do5ua autospecialele cu apa și spuma din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin.…

- Fostul primar al comunei Balta din judetul Mehedinti a pierdut 4.200 de lei, dupa ce a scos banii din banca. Un barbat a gasit suma si a dus-o la Politie, unde un alt primar, cel al comunei Malovat, isi ridica portofelul pierdut.

- O explozie a avut loc in urma cu putin timp la o anexa gospodareasca din municipiul Drobeta Turnu Severin, situata la intersectia strazilor Calomfirescu cu Sincai, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mehedinti. Potrivit ISU, explozia a avut loc ...

- O firma din Craiova va livra trotinetele electrice și se va ocupa și de montarea stațiilor de inchiriere, a anunțat Robu. Intr-o prima faza vor fi montate trei stații, cel mai probabil doua in Complexul Studențesc și una intre Universitatea de Vest și Politehnica, deoarece primarul crede…

- Astazi, in judetul Mehedinti radarele vor fi amplasate dupa cum urmeaza: DN6: Dr.Tr.Severin –Simian –Prunisor –Tamna – Arginești DN67: Halanga – Malovaț – Cocorova – Florești DN6: Gura Vaii – Valea Cernei DN6: Bahna – Valea Cernei Pe raza municipiului ...